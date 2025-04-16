苹果日前更新了其过时产品列表，2018 款 Mac mini 和 iPhone 6s 被正式列入其中。这意味着这两款设备将获得更为有限的维修服务。

iPhone 6s 最初于 2015 年发售，苹果一直将其作为低价设备销售，直到 2018 年。因此，直到现在它才被归类为过时产品。iPhone 6s 搭载了苹果的 A9 芯片，并采用了加强型铝制外壳，以解决 iPhone 6 的“弯曲门”设计缺陷。它还是首款配备 3D Touch 功能的 iPhone，同时也是最后一款带有耳机插孔的旗舰 iPhone。

2018 款 Mac mini 发布于苹果转向自研 M 系列芯片之前，它是最后一款搭载英特尔芯片的 Mac mini。该设备配备了英特尔“Coffee Lake”芯片组，提供 4 核和 6 核版本，并搭载英特尔 UHD Graphics 630。

根据苹果的定义，一款设备在停止销售五年后被归类为“过时（Vintage）”。对于过时产品，苹果零售店和苹果授权服务提供商（AASP）仍可提供维修服务，但前提是所需零部件仍有供应。

当设备在停止销售七年后，将被归类为“停产产品”。苹果商店和 AASP 通常不再维修停产的产品，苹果也不再提供相关零部件。