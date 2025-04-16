比亚迪个性化品牌方程豹科技潮品SUV钛3正式上市，共计5个版本，惊喜价格13.38万起，并提供至高5500元的金融贴息政策，以及5大超值购车权益。“一反常钛·3生万象”，方程豹钛3以科技打造潮流美学，凭借其独有的“1机3舱”潮流配置、“E+2C”智能三件套及“iCT”安全三件套，具有科技越级、空间越级、配置越级的超值价值，同时惊喜的价格和权益也进一步实现了“科技潮品，全民共享”。钛3将和所有用户一起，开创科技潮品新时代。

以“星战美学”为设计灵感，钛3开创“科技潮品”新品类，以独有的“1机3舱”科技引领全新“科潮风”。“1机”指的是比亚迪与大疆联合开发的灵鸢智能车载无人机系统，轻松实现随行好拍、一键成片。

“3舱”则是指电动前舱、生态座舱和便捷后舱。电动前舱配备同级唯一的电动开合功能与151L超大容积；生态座舱包括多功能灵动岛、人体工学座椅、自定义按键、15.6英寸中控屏、双温区空调、冷暖冰箱、帝瓦雷音响以及6kW大功率外放电、后排座椅一键放倒，配合官方定制的充气床垫，轻松躺平，秒变大床房；28L的便捷车尾小书包外观时尚，内容乾坤，可以满足更多元、更灵活的日常个性化收纳需求。

“iCT”安全三件套让安全科技配置拉满，包含iTAC智能扭矩控制系统，车辆极速响应，还可一键漂移模式；CTB整车安全架构，耐挤压、不怕折、更抗撞，让每次出行都安心；TSC高速爆胎稳定控制系统，140km/h高速爆胎控制辅助，让用户遇到危险也不慌张。让每次行车主动被动都安全，安全守护全程陪伴。

“E+2C”智能三件套让智能科技配置拉满，包含智能EVO+平台，其有着1超3强的产品力表现，其特有的iATS智能全地形识别系统，更是可以做到草地/沙地/泥地/雪地等路况自动识别，并自动切换驾驶模式，让用户的出行场景无限打开；效能强，让用户低温充电时间缩短40%，30-80%SOC常温充电时间缩短至18min；操控强，钛3配备百万级同款悬架，前双球节麦弗逊后五连杆，为用户带来极致驾控感受；性能强，20000 转电机，百公里加速4.9s；神之眼C高阶智驾辅助系统，能轻松实现高快领航辅助、智能泊车、主动避障；主动预瞄+云辇-C智能阻尼车身控制系统，能实现智能预瞄路况、智能阻尼控制，给用户带来灵敏过弯轻、丝滑操控顺、车身姿态稳、路面适应强的驾乘感受。让平台驾驶都智能，智能科技始终在线。

钛3打破汽车传统套娃模式，提供全球首创的前脸模块化换装系统，让钛3真正做到拥有千姿百钛，万象形态。发布现场，《钛3变脸计划》正式发布，多款前脸方案，将陆续上架方程豹官方商城，一键即可预约，全国方程豹门店可进行“变脸”换装。钛3联合多家潮改品牌带来12款联合潮改方案。本次加推量产SUPER 3版潮改方案，也将同步上架官方商城。此外，方程豹宣布4月23日启动《钛3潮改共创大赛》，方程豹官方将投入百万奖金池，助力用户实现潮改梦想！本次大赛设置全民赛道、专业赛道等多个赛道，可关注后续方程豹官方信息。