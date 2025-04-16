极氪“科技猎装轿跑”007GT正式上市，共发布后驱智驾版、长续航后驱智驾版、四驱智驾版三个版型，官方零售价为20.29万元、22.29万元和23.29万元，并同步开启全国交付。

作为极氪猎装家族新成员，007GT定位“科技猎装轿跑”，延续品牌“全能猎装”产品标准，融合猎装美学、超跑性能、SUV通过性及旅行车空间优势。车辆采用原创Shooting Line猎装线设计，车身拼缝减少提升质感，标配无框车门、隐藏式水切等豪华配置。全系搭载1.73平方米全景天幕，首发新一代EC光感变色天幕，支持10档透光调节，紫外线阻隔率达99.99%。

性能方面，后驱版最大功率310kW，四驱版最大功率475kW，0-100km/h加速最快2.95秒。底盘配备高性能空气悬架（调节行程55mm）及CCD电磁减振系统，最大离地间隙169mm，支持雪地、脱困等多种驾驶模式。搭载800V高压系统，100kWh电池版本CLTC续航达825km，75kWh电池版本配合极充桩10.5分钟可充至80%电量。

空间表现上，轴距2925mm，后备厢容积645L（可扩展至1737L），配备36处储物空间及多功能滑轨系统。座舱采用五屏交互设计，搭载8295芯片及自研AI大模型，支持全场景3D导航、无麦K歌等功能。安全方面全系标配Brembo制动、双冗余转向系统及31颗智驾感知单元，配备G-AES障碍物连续避让技术。