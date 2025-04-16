腾势在意大利米兰举行“超凡科技，驱动豪华”品牌发布会，标志着腾势品牌正式进入欧洲。作为2025年米兰设计周重要活动Fuorisalone及布雷拉设计区的官方合作伙伴，腾势携智能豪华旗舰车型Z9GT亮相，以科技定义豪华出行,以优雅之势启幕新程。

本次发布会打造了“DENZA EXPERIENCE”空间，选址米兰设计周核心区域布雷拉设计区，营造出沉浸式科技美学氛围。发布会上，全球首搭易三方平台的旗舰车型腾势Z9GT揭幕亮相，携易三方泊车、180km/h高速爆胎稳定控制、极致转向、圆规掉头、智能蟹行等标志性功能来到欧洲，惊艳现场嘉宾和观众。

米兰设计周期间，DENZA EXPERIENCE举办了一系列科技美学沙龙，邀请来自汽车、建筑、设计、科技等行业的重磅嘉宾，围绕设计、时尚、艺术、创新、科技等主题展开对谈，阐述多元优雅内涵，带来多场精彩的思想盛宴。

腾势品牌国际化进程不断加速。去年以来，腾势已进入中国香港、泰国、印度尼西亚、马来西亚等多个亚洲市场。在欧洲，腾势以优雅、创新、科技为核心理念，预计两年内将进入数十个欧洲国家。

作为比亚迪旗下豪华汽车品牌，腾势来到欧洲，将进一步强化比亚迪在国际市场的竞争力，驱动中国智造走向世界舞台。未来，腾势将持续加速国际化和本土化服务网络布局，以科技新豪华对话全球，让中国腾势向世界腾势。