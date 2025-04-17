岚图发布了其L3级智能技术架构——天元智架。天元智架首发青云L3级智能安全行驶平台与鲲鹏L3级智能安全驾驶系统两大智能化技术集群，具备了多项汽车黑科技，赋能L3。青云平台，是岚图的L3级智能安全行驶平台，以智驾安全为理念。该平台具备轴向磁通电机、分布式电驱、线控转向、线控制动、后轮转向、全主动悬架等科技，实现由电控架构向智能架构的转变。

鲲鹏L3级智能安全驾驶系统，是基于鲲鹏瞰视网络、鲲鹏九算大模型和鲲鹏万象平台3大核心模块，三大模块可协同进化，结合用户驾驶数据，可不断优化车端大模型策略。在智驾安全方面，鲲鹏智驾L3级智能安全驾驶系统实现了更安全的识别与更高的智驾安全带宽。对于一个15cm的小物体，具备L3级智驾的技术能力，可在100m外识别；AEB刹停速度方面，具备L3智驾的技术能力可以在160km/h刹停。

鲲鹏智驾L3级系统，将具备超700线数的激光雷达带来的强感知，以超1000TOPS的芯片打造强算力，包括新一代平台实现的决策进化，拉高安全的上限；另外，发布会上宣布，岚图首款全尺寸大六座SUV车型将在2025年内正式发布，车型项目代号“泰山”。这款新车将是天元智架首款新品，将首发搭载青云L3级智能安全行驶平台，并配备鲲鹏L3级智能安全驾驶系统。