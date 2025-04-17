微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞表示，他对今年 Xbox 平台的第一方游戏阵容感到满意，并透露更多未公布的游戏正在筹备之中。

当地时间 15 日，在接受《综艺》杂志采访时，斯宾塞谈到了多个话题。当被问及他对今年下半年最期待推出的游戏时，斯宾塞表示：“对于今年剩下的时间，我对我们的游戏阵容非常满意。我们刚刚发布了《誓言》，我得特别提一下，Obsidian 真的做得非常出色。我们之前也提到了《天外世界 2》《午夜之南》和《毁灭战士》这些游戏。还有更多的内容，其中一些是未公布的，我现在得小心谨慎，避免泄露任何信息。”

Windows Central 对这些“未公布游戏”的阵容进行了分析：《上古卷轴 4：湮没重制版》已被曝光，有望很快与大家见面，甚至有传言称可能在下周发布。

此外，预计 2025 年底会有一款新的《使命召唤》游戏发布。消息称该作是 2012 年推出的《使命召唤：黑色行动 2》续作，具体内容尚未确定，也有可能是去年发布的《使命召唤：黑色行动 6》的扩展包。

另外，关于《战争机器》重制版合集的长期传闻也值得关注。如果 The Coalition 和 Xbox Game Studios 计划明年推出《战争机器：E-Day》，发布这一重制版合集就显得较“合理”。

2025 年 Xbox 游戏展示会将在 6 月举行，届时还将举行关于《天外世界 2》的直面会直播。