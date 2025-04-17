鸿蒙智行发布问界M8、享界S9增程版，并宣布上市，尚界品牌首次官宣。问界M8定位家庭智慧旗舰SUV，拥有五座与六座两种版本，每个版本分为三种配置，拥有多项华为尖端科技与创新理念。建议零售价35.98万元—44.98万元。

享界S9增程版则全系标配4个激光雷达、华为途灵平台、鸿蒙ALPS健康座舱、全向防碰撞3.0等多项技术，并搭载华为雪鸮智能增程系统，CLTC综合续航里程最高可达1355公里。在智驾方面，享界S9增程版搭载HUAWEI ADS 3.3，今年第三季度，全系将升级HUAWEI ADS 4。

问界M8搭载华为智慧车语系统，HUAWEI XPIXEL智能交互车语大灯，与ADS融合，实现自主智能照明。创新动态光毯，智驾人驾多场景支持，弯道变道，精准跟随，识别窄道，自主示宽。

NearLink星闪车钥匙同步在问界M8中使用，星闪技术作为新一代近距离无线连接技术，引入“相位差测距”算法，精确计算出用户与车辆的实时距离，让数字车钥匙从基础可用，迈入智用易用新层级。

同时，享界S9增程版车型还将搭载HUAWEI XPIXEL百万像素车语大灯，不仅有交互式迎宾光毯，还支持100英寸户外巨幕投影。

此次发布会的“one more thing”，是鸿蒙智行家族的新成员——上汽和华为共同打造的“尚界”正式亮相。上汽集团总裁贾健旭在发布会上透露，为了让第一款车今年年内上市，从去年年底开始，上汽陆续抽调5000名工程师与青年骨干组建专属团队，围绕产品定义、造型设计、智舱智驾等方面，与华为工程师紧密合作，共同研发，今年春节都没有休息。