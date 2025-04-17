Switch 2 发布之后，任天堂与 Xbox 的合作呈现出继续加深的趋势。微软游戏部门负责人菲尔·斯宾塞最近重申了对 Switch 平台的支持，表示这是公司接触那些未在其平台上的玩家的好机会。

在接受《综艺》杂志采访时，斯宾塞被问及是否计划为任天堂 Switch 2 推出具体项目。他表示，正如公司一直支持 Switch 1 一样，微软也希望继续支持 Switch 2。

“任天堂一直是我们非常重要的合作伙伴。我们认为这是一个独特的方式，能够接触到那些不是 PC 玩家、也不是 Xbox 玩家的用户，我们因此能不断扩大的玩家社区，吸引更多关注我们游戏的玩家，而这对我们来说至关重要，确保我们持续投资我们的游戏。”

“我一直很相信任天堂对整个行业的影响，以及我们继续支持他们的重要性，获得任天堂对我们游戏的支持，我认为对我们未来的发展至关重要。”

斯宾塞此前一直公开支持任天堂 Switch 2，并在 Switch 2 的首次预告片发布时称赞任天堂的创新。斯宾塞当时还确认，Xbox 将继续在更多平台上发布其游戏，包括 PlayStation、Steam 以及任天堂。

当《综艺》询问 Switch 2 的发布是否让斯宾塞急于宣布 Xbox 的下一代主机计划时，得到的答复是：并没有改变自己的看法。“没有。我认为我们整个行业的人都应该把重点放在我们所建设的社区和玩家基础上，我从许多不同的创作者和其他平台持有者那里得到灵感，但我相信我们已有的计划。”

斯宾塞再次强调，微软将继续提供游戏，并尽可能将它们带到更多平台上，包括云端、PC 和主机。