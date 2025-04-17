Xbox 即日起正式开始为移动应用引入游戏与 DLC 购买功能，还可以直接在应用内订阅 Game Pass，不过同时也取消了远程游玩功能。

目前，这项更新已面向 iOS 与 Android 平台的测试用户开放，Xbox 表示很快将向所有用户推出。

据 The Verge 报道，Xbox 总裁 Sarah Bond 去年 10 月宣布，计划让玩家能够在 Xbox 应用内直接购买并游玩游戏。这一消息公布的时间，恰逢法院裁定 Google 必须向第三方应用商店开放 Android 平台的几天之后。

最终上线的功能并未实现原先承诺的“应用内游玩”，Bond 表示，功能延期的原因是一项“临时行政停滞”导致原定于 11 月的上线计划被搁置。

待微软正式上线应用内购买功能后，用户若已保存支付方式，便会在游戏页面看到“购买”按钮。此外，用户还能预购游戏、设置主机自动预安装，以及兑换 Game Pass Ultimate 的会员福利。这次更新也标志着 Xbox 完全改变了过去的策略——此前应用支持通过远程游玩已购买游戏，而新版本则取消了这一依赖。

尽管远程游玩已从应用内移除，Xbox 指出，用户仍可通过移动浏览器访问。此外，Xbox 还计划将远程游玩功能拓展至三星电视、Amazon Fire TV 和 Meta Quest。

除了应用内购，Xbox 也准备为 Game Pass Ultimate 用户推出更多便利，包括支持从 Xbox Series X｜S 和 Xbox One 主机直接串流自有游戏，无需下载即可开玩。最近，Xbox 还将《Disney Epic Mickey: Rebrushed》与《Subnautica 2》等作品加入了“串流自有游戏”列表。

与此同时，Xbox 还上线了一项名为“游戏中心”的新功能，能集中显示玩家关心的信息，例如游戏成就、好友状态、相关活动与可用扩展内容。