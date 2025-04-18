据 Automaton 报道，日本三井住友银行集团旗下 SMBC 消费金融近日公布了年度在线调查的最新结果。今年 2 月，调查团队邀请了 1000 名 20 至 29 岁的日本年轻人，了解他们在各类生活场景中的消费习惯，其中也包括游戏相关的支出。

调查发现，游戏内付费依然是年轻人消费的重要组成部分，且不少人承认曾因付费影响到日常生活。有 18.8% 的受访者表示，自己曾在游戏内花费过多，甚至导致生活费短缺。此外，23.9% 的受访者坦言，曾后悔为游戏内交易付费。

当被问及是否认同“我愿意花钱来获得游戏内优势”这一观点时，17.9% 的受访者表示同意。其中，男性的比例更高，达到 23.8%，相比去年上升了 7.6 个百分点。在 2024 年，这一比例仅为 16.2%。

至于“如果不付费，游戏就玩不下去”这一说法，20.8% 的受访者表示认同，较去年增长 2.7 个百分点。

从性别差异来看，女性依然比男性更少倾向于在游戏内付费。不过，若与去年的数据相比，女性玩家的消费意愿同样在上升。例如，今年有 18.4% 的女性表示，如果不进行游戏内消费，就无法真正享受游戏乐趣，这一比例比去年提高了 2.6 个百分点。男性在同一问题上的认同比例也上涨了 2.8 个百分点。整体而言，女性正在以与男性相近的速度追赶，男女比例基本维持稳定。

调查还显示，愿意为扭蛋和其他含微交易机制游戏花钱的年轻人数量持续上升。与去年相比，相关用户比例从 15.8% 增加至 21.6%，增长了 5.8 个百分点。不过，尽管参与人数增加，平均消费金额却有所下降。2024 年，20 多岁玩家每月在微交易上的平均花费约为 5138 日元，而今年的平均消费金额降至 4247 日元。