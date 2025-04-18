随着 Switch 2 性能提升与第三方游戏阵容增强，任天堂或许能吸引到部分 PC 掌机玩家。但最新调查显示，Steam Deck 忠实用户群体并未动摇，这些玩家更倾向于等待 Steam Deck 2 或其他性能更强的新款 Windows / SteamOS 掌机。

近期一个热议的焦点在于任天堂 Switch 2 与 Steam Deck 的性能对比。随着《赛博朋克 2077》官方宣布将登陆 Switch 2，且透露其性能目标是实现主机模式下 1080P 分辨率、掌机模式下 720P 分辨率，帧率 30-40FPS，意味着 Switch 2 的性能提升使其有能力运行配置要求较高的 3A 游戏，这或将促使 Valve 加快其掌机的升级步伐。

但 PC Guide 在 4 月 16 日开展的调查显示，多数玩家认为 Valve 无需急于推出 Steam Deck 2，现有用户更期待获得具有突破性升级的新设备。

在这项有五百多名玩家参与的投票调查中，约 80% 的玩家认为，Valve 应致力于让 Steam Deck 2 实现跨世代的性能飞跃。

尽管目前尚未公布具体细节，但在 2024 年末，SteamOS 设计师 Pierre-Loup Griffais 曾透露，公司正在寻求能显著提升性能且保持低功耗的处理器方案。电池续航能力是掌机设备的核心指标之一，当前市面上的产品尚未达到较为理想的标准。