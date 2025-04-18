中国市场必须要扎实做好产品，因为这个市场竞争激烈，用户会选择那些配置用料扎实的产品，因为可以对比的产品实在多。另外一个方面，一个汽车品牌想要在全球布局，就必须走出去。这就是小鹏必须做好的内外两道题，小鹏全新的X9，就是个新支点。

小鹏X9，更加完善的产品力

小鹏X9 的诞生，定位比较精准。它面对的是家庭用户，同时通过配色可以兼顾一些商务场景，此外它是纯电车型。在最初的时间段里，它获得了市场的认可，赢得了不少口碑。但随着时间的推移，用户的挑剔也上来了，如何要让这款产品在新的市场周期里再度满足用户的需求，是小鹏需要做的突破。

在你拉开车门坐进2025款小鹏X9的驾驶舱时，首先会被过道版零重力座椅的巧思打动——前排座椅侧后方巧妙收窄的过道设计，让怀抱孩子的家人能轻松落座第三排，而无需等待前排腾出空间。按下座椅侧边的银色按钮，二排座椅立即缓缓下沉，膝盖处升起12°的支撑垫，即便前排仍有人乘坐，也能实现真正的零重力悬浮体验，仿佛漂浮在云端般放松。

将手搭在方向盘上，指尖触碰到新增的PVD真空镀膜工艺按键，细腻的阻尼感从指间传来。开启按摩功能时，10个按摩点精准覆盖肩颈、腰背曲线，随着节奏变化忽轻忽重的力道，像极了中医理疗师的推揉手法。这个配置对于商务人士和一些长途需求有着比较好的体验。

转身看向第三排，电动调节按钮让靠背以优雅的弧度向后舒展，180°躺平模式展开后竟形成带15°头枕的午睡床。小鹏X9首创第三排座椅一键电动收纳，可以解锁露营、骑行、路亚等多种生活方式。

在驾驶操控上，小鹏X9是全球唯一搭载主动式后轮转向的MPV，拥有同级最小5.4m转弯半径。搭载了全球首创的6D舒适防晕车算法。

总体来说，小鹏X9的496项升级绝非数字堆砌：从二排座椅新增的50W无线快充，到三排儿童安全座椅接口；从220V车载电源到隐藏式冷热冰箱，每个细节都精准切中家庭出行的痛点。

小鹏以X9 做为新支点，面向全球市场

在海外市场方面，小鹏汽车于2024年进入30多个国家和地区，并成为欧洲售价超过4万欧元的高端纯电动车的销量冠军，此外也是中国新势力品牌中出口量最大的。何小鹏表示，希望在未来十年内，销售量的一半来自海外市场。同时他说到，小鹏在全球的称呼不是“小鹏”的拼音，而是“X 鹏”的读法，X 代表小鹏对未来、对科技、对探索、对 AI 的一种全新诠释。

香港市场也是小鹏的重要起跑点，小鹏X9右舵版也在香港上市，共推出两款车型，限时早鸟优惠价分别为59.99万港元及63.99万港元；此外，小鹏汽车360kW超快充桩也首次在内地以外的市场落地，马上就会在香港投入使用。

小鹏X9已在马来西亚、新加坡、泰国、中国澳门及香港地区完成上市布局，并于印尼开启盲订。针对东南亚市场，小鹏采取”技术出海+本地化运营”双轮驱动策略，在吉隆坡设立区域研发中心，针对当地高温多雨气候优化电池热管理系统，同时联合当地合作伙伴建设超充网络。据小鹏国际部透露，X9在东南亚市场的订单中，企业用户占比达45%，主要用于高端商务接待场景。

欧洲市场对汽车的品质和技术要求较高，小鹏汽车在去年的时候就已经在欧洲实现万辆交付，说明其产品在性能表现、质量可靠性以及技术创新等方面具有到位的竞争力。小鹏在欧洲市场的成功，不仅提升了其在国际市场上的品牌知名度和影响力，也为其未来进一步拓展全球市场奠定了坚实基础，增强了消费者对其产品的信任和认可。

成立至今，小鹏汽车已在智能汽车研发和制造领域投入超过500亿元，2025年小鹏汽车将投入超60亿元用于技术研发。小鹏的图灵AI智驾系统通过720亿参数基座模型，完成超2.3亿公里中国复杂路况数据训练，支持左舵与右舵车型的智能适配算法。其云端大模型与Open AI训练框架同源，通过”蒸馏”技术实现车端大模型每2天迭代一次，2025年计划量产支持300亿参数的图灵AI芯片，为飞行汽车、AI机器人提供底层技术支撑。

小鹏X9 作为新的支点，全球化野心不止于产品输出，更构建起包含技术标准、补能网络、本地化服务的完整生态。与大众、BP Pulse等国际巨头合作。小鹏汽车国际充电网络贯通新马泰及欧洲27国市场，累计在全球接入31个国家的207万个充电桩，让用户补能更便捷。

此外，2025年下半年，全新小鹏X9还将登陆欧洲，助力小鹏汽车开拓全球市场，加速驶向全球60个国家和地区，成为面向全球的AI汽车公司。

这种“技术-生态-市场”三位一体的全球化路径，印证了何小鹏“未来十年海外销量占比50%”的战略构想。从香港全球首发到下半年登陆欧洲，小鹏X9正以“科技树”形态（AI+电动+具身智能）构建全球技术标准，其496项升级背后是2000名工程师历时18个月的全球场景验证。

总结：技术是小鹏征战全球的底气

小鹏X9的研发周期在强大的供应链底下得到压缩、BOM成本降低。这种 “极限制造+数字协同” 的产业集群效应，不仅让800V高压平台、防弹装甲电池包等尖端技术实现 “中国首发即全球标配” ，更通过香港上市的“科技树”展示——根系（电池技术）、主干（智能驾驶）、枝叶（具身智能）的立体架构，重新定义了高端出行市场的价值坐标系。小鹏用具身智能把“中国智造”刻进全球DNA，当智驾劈开壁垒，具身投入市场，飞行汽车上天，小鹏这波操作，直接把中国新能源车企的水浒传，写成了全球科技江湖的 “狂飙”剧本。

这种“技术锚定价值创造，运营化解文化摩擦”的双轨模式，既通过专利壁垒（全球累计申请专利超6000项）抵御技术空心化风险，又以文化兼容性设计（如泰语语音助手、欧洲隐私合规架构）突破市场准入壁垒。当然，对于小鹏来说，技术是底气，来自于市场的挑战也要在运作过程中不断平衡，才能保证好未来的生存及健康成长。