蔚来旗下第三品牌“萤火虫”首款车型正式上市，指导价11.98万元起，共推出自在版和发光版两款车型。

外观上，萤火虫采用两厢车造型，整体设计简洁时尚，车头为封闭式设计，配备“三重奏”远近光一体投射式LED前大灯，大灯之间用黑色斜纹饰板连接，中部为LED可点亮的萤火虫车标，辨识度极高。

车身提供灵感紫、新生绿、悠然米、纯粹白、探索灰五款车色，满足不同消费者的个性化需求。

车身尺寸为4003×1781×1557毫米，轴距2615毫米，属于A0级车身。

萤火虫采用四轮四角布局，A/B柱及车顶、外后视镜、后扰流板均采用黑色涂装，C/D柱之间加入车身同色设计。

车尾部分，“三重奏”尾灯风格与大灯呼应，后包围应用大面积黑色材质，整体造型时尚且富有层次感。

内饰方面，萤火虫提供惬意紫、松弛绿、温暖米、沉静黑四种配色，自在版采用可再生织物搭配环保皮革pu材质，发光版则使用microfiber超纤绒搭配环保皮革pu材质。

中控台区域简洁大方，标配6英寸全液晶仪表和13.2英寸中控屏，搭载全新aster OS车机系统，配备高通骁龙SA8155P芯片，以及类似蔚来NOMI的“lumo”双音区智能语音助手，科技感十足。

萤火虫还配备了丰富的智能驾驶辅助功能，包括道路标识识别、自适应巡航iACC、车道居中辅助、智能领航辅助NOP、前向碰撞预警等。

此外，车辆还标配外后视镜电动调节/加热、雨量感应式前雨刮、全景天幕、智能香氛系统、256色浮光氛围灯、14扬声器萤光之声音响系统等，配置相当丰富。

动力上，萤火虫搭载最大功率105千瓦的后置驱动电机，匹配42.1千瓦时磷酸铁锂电池组，CLTC工况续航里程为420公里，支持快/慢充、3.86千瓦对外放电以及换电功能。