全新智己L6正式上市，新车在外观内饰设计、智舱智驾以及动力系统等多方面进行了升级。新车根据配置共推出3款车型，预售价格为21.99-28.99万元。同时，新车还有价值70600元的预售权益，新车将于5月13日正式上市。新车采用了新的环视摄像头罩和车顶水滴形状的激光雷达，与车身造型更加匹配。此外，轮圈也换装了更加运动的20英寸运动轮圈。此外，新车还提供另外两种不同样式的19英寸轮圈可选。

内饰依旧延续了现款车型的设计风格，中控台的42英寸悬浮大连屏极具视觉冲击力，同时，为了满足更多用户的使用习惯，新车也换装了超广角视野全辐方向盘。当然，如果你依旧喜欢更纯粹的科技风，同样也支持选装半辐式方向盘。 材质部分，新车升级了与中央圣马丁定制的全新门板造型。丝绒轻羽木纹饰板，更轻盈的触感，木饰条纹更有艺术气息，内嵌的氛围灯升级为256色，音响罩也换成了金属材质，质感和观感更好。

车机部分，新车搭载全新 IMOS 4.0 引入 AI Agent，联动阿里生态， 实现全场景智能化服务，彻底解放驾驶关注力，让人、车、生 活融为一体。值得一提的是，IMOS 4.0 开放了“AI 外卖”服务，后续还将逐步将娱乐、办公、生活等生态服务贯通。此外，车机还支持苹果Carplay、华为HiCar 及 Carlink手机互联功能。

智驾方面，全新智己L6配有激光雷达，并且配备了 Momenta 的最新技术，在现有智驾功能上，增加了高速收费站ETC自主通行，无感收费、AI自定义泊车功能、路边窄车位侧向泊车、一键循迹、一键贴边、一键脱困等功能。

动力方面，全新智己L6全系升级为800V高压平台。入门版车型换装全新超高效飓风电机，单电机版本百公里加速时间分别为5.9s（MAX版）和4.6s（Pro MAX版） 双电机版2.74s。 续航方面，CLTC 综合效率可高达 92%，快充倍率（5%-80%）提升 30%，充电功率提升 63%。11.8kWh/百公里续航里程分别有690km、780km和850km三种。

底盘部分，全新智己L6标配灵蜥数字底盘2.0以及四轮智慧转向系统，并且后轮转向角度增加到了9°，最小转弯半径仅为4.69米。此外，空气悬挂还新增加了“一键调平功能”。值得一提的是，新车挑战了各种爆胎场景，其中更是在220km/h+超高速爆胎的极限场景下，做到车辆不失控，稳稳停下。