阿维塔旗下第四款车型阿维塔 06 正式上市，共推出 5 款车型，售价区间为 20.99 万元 -27.99 万元。阿维塔06定位为一款中型车，配备激光雷达搭载华为乾崑智驾系统，提供纯电和增程两种动力选择。

外观方面，新车秉承品牌原创美学，延续家族式 AVATR 2.0 设计理念打造，整体风格非常前卫运动。前脸以猎豹凝势为灵感，采用极具辨识度的碟翼式设计，”7″ 形日行灯的横向光源移到了 “7” 字内部，形成 “F” 造型，在降低了车头视点的同时，更营造出强烈的视觉冲击力。此外，新车前风挡下提供由 7874 颗 LED 颗粒组成的 Halo 交互屏，屏幕高刷新率 1920Hz，可实现充电模式、行人礼让、临时停车等 8 大场景交互。同时，新车车顶配备华为 192 线激光雷达，最远探距 250m。新车的增程版与纯电版前脸设计保持统一，纯电版拥有主动式进气格栅。

内饰部分，新车依旧延续了阿维塔一贯的极简风格，内部采用 360 ° 环拥式座舱与 Gentle Tech 极简设计语言。车内配备一块 35.4 英寸 4K 一体式远端屏，搭配 15.6 英寸悬浮式中控屏以及两侧各一块 6.7 英寸电子后视镜显示屏，科技感拉满。上下平底式方向盘提供了更好的驾驶视野，同时增加了腿部空间，搭配拨杆式换挡机构，带来更好的驾驶体验。此外，新车采用 NAPPA 真皮座椅，前排配备双零重力座椅，可实现双 120 ° 躺姿，使腰椎减压 27%，心脏减负 28%，还支持 14 向电动调节，拥有通风 / 加热 / 按摩 / 记忆功能。值得一提的是，新车搭载纳米水离子空调，其纳米水离子技术能够主动吸附空气中的细菌、病毒和霉菌、异味，并通过夺取其氢离子使其失去活性，从而达到高效杀菌除味的效果，同时纳米水离子空调还可通过释放大量的纳米级水离子，起到保湿补水的作用。

主动安全方面，新车搭载华为全向防碰撞系统 CAS3.0，具有全天候、全场景、全目标的超全感知能力，200ms 的超快响应能力及实车数据 + 云端叠加验证的超前全验证等三大核心能力，不仅可精准识别车辆、行人、水马等，还可以根据真实驾驶场景，灵活应对逆向车辆和自行车斜穿等动态目标的识别和制动，做出提前预判避让。

动力方面，新车提供纯电和增程两种动力形式。纯电车型采用全域 800V 高压平台，单电机版最大功率 252kW，双电机版车型前后电机功率分别为 188kW 和 252kW，在宁德时代 5C 定制 H 型神行电池加持下，两驱版 CLTC 纯电续航为 650km，四驱版 CLTC 纯电续航为 600km。

增程版车型配备 1.5T 增程器，最大功率为 115kW，驱动电机峰值功率 231kW，采用宁德时代 5C 骁遥超级增混电池，CLTC 工况续航达到 330km，CLTC 综合续航达到 1250km，WLTC 工况馈电油耗百公里 5.36L。

智驾方面，新车搭载华为乾崑智驾 ADS，配备包括激光雷达在内的 27 个高感知智驾传感器，采用端到端仿生大模型，具备 ” 车位到车位 ” 全场景辅助驾驶能力，泊车方面支持自主巡航寻找车位并完成泊车。