科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.04.14-2025.04.20）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期的主角依然是eFishery，但这次可能有点不同——并不是关于eFishery当下要面对怎样的结局，而是它为什么会面临这样的后果。

用eFishery联合创始人Gibran的话来说，之所以成立eFishery，是因为他“看到了机会”。尽管他一度想让自身成为印尼的养鱼大王，但通过自己发明的喂鱼器——喂鱼会是养鱼（及扩展）过程中的难点，他觉得，也可以帮到更多的人。

从这个念头出发，也尽管之后在创立eFishery的过程中遇到了一些看似无法解决的问题，“为了生存”，哪怕这其中遇到了一些看似不可调和的问题，Gibran还是选择了让eFishery继续走下去而非中止这个念头。而这些过程用不那么抽象的话就是：

在商业上，eFishery的模式可能并不具备在印尼的持续发展能力，但为了让公司能够继续走下去，哪怕欺骗投资人（他“接受了”这种做法在业内不是个例）、去编纂一些让eFishery看起来可以走下去的数据，这些行为都可以是一种必须。

当然，随着这段路不断走下去，他好像也在越来越坚信他的想法——“我的道德准则偏向于数学思维——只要在特定情境下，我所能带来的正面影响远大于可能造成的风险或损害，那就是一个净正收益的选择。因此，只要整体效益为正，就值得去做。”

这里，我们似乎并不知道他这时的出发点和最早创立eFishery时的出发点是否有了变化。也或者，这些出发点也没那么重要。重要的是，在当时，他看到了一些他觉得重要的东西。比如有渔民在之后的访谈中告诉彭博社的那样，“有了科技（指eFishery的喂鱼器），它为我带来了农场之外的生活···”

再之后的剧本可能和一些人想象的不一样。随着eFishery不断在媒体传播和创投领域崭露头角，它也迎来了它的终结时刻，毕竟在商业上，它始终没有具备应有的生存和延续能力。而这样的剧本在商业环境中却不会是一种必须。哪怕之后有人会继续重复上述那位渔民的观点，但这些并不符合eFishery所要面对的环境规则。再或者用简单的话来说就是，eFishery的创立过程中，理想主义远远大于现实需求，但这一点似乎从来没怎么改变过。而这注定了eFishery现在所要面对的结局。

或许在这说长不长说短不短的12年时间里，eFishery“本应该”有很多次改变的机会。但如果出现任意一次改变，或许eFishery从最开始成立的时候就不会存在。

至少在笔者看来，这就是关于eFishery的故事的全部。而后续，则会是关于商业社会中的一些进展，比如法律责任或者与之相关的一些诉讼。但这些也似乎会是关于另一个走向的情节，而它距离eFishery也会渐行渐远。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

银联国际与越南国家支付公司等达成合作，推进中越跨境二维码支付互联互通：据报道，4 月 14 日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）、中国工商银行、越南外贸银行在河内联合宣布签署合作协议，约定共同推进中越两国跨境二维码支付互联互通。

根据协议约定，银联国际与 NAPAS 将通过系统“一点对接”实现二维码支付网络双向互联互通。双方将推动云闪付 App 及接入“云闪付网络支付平台”的银联合作钱包，在越南国家二维码 VietQR 受理商户使用，同时推动越南本地 VietQR 钱包在中国境内银联二维码商户便捷支付。

马来西亚宣布激励计划，推动数字创意产业发展：马来西亚数字经济发展局（MDEC）在近期的一份声明中表示，随着马来西亚数字创意产业（涵盖动画、电影和视频游戏）迅速成熟、成为经济增长的主要驱动力，该机构宣布了一系列激励计划，旨在促进行业发展和提高该行业的国际竞争力。

据介绍，新的资助计划旨在增强游戏、动画和元宇宙等关键领域的本地工作室和数字内容创作者的能力，其中包括加强马来西亚游戏产业的数字游戏测试平台计划（DGTP）——该计划将向至少五家马来西亚游戏开发公司提供350万林吉特的资金，每家公司最多可获得70万林吉特资金。

规模40亿美元，达南塔拉将与卡塔尔共同出资投资印尼：动点出海获悉，印尼主权财富基金“达南塔拉（Danantara）”已同卡塔尔达成共识，将共同出资40亿美元，以投资印尼。

据了解，双方将联合建立一家合资基金，并各自出资20亿美元。目前并未有任何关于本次投资的细节信息流出，但据介绍，这是达南塔拉与外国投资者的首次合作。同时，有达南塔拉高管表示，长远来看，机构（达南塔拉）希望以共同投资的形式吸引外国投资进入印尼。

拓普集团：拟在泰国投资不超过3亿美元建设汽车零部件生产基地：4月15日，拓普集团(601689.SH)公告称，公司拟在泰国投资不超过3亿美元建设汽车零部件生产基地，分阶段实施，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。公司持续推进国际化战略，已在多地设立生产基地，本次投资旨在完善国际地域布局，拓展国际客户业务，并充分利用当地优势提升经济效益。但需注意的是，本次投资事项尚需获得相关部门的备案或审批，且存在建设计划、建设内容及规模调整等风险。

投融资

ABC Impact二期基金募资超6亿美元：据悉，由淡马锡支持的专注亚洲地区投资的投资机构ABC Impact已于近期完成了其二期基金（ABC Impact Fund II）的最终募集。据介绍，本次募资额超6亿美元，是第一期基金规模的两倍。根据声明，基金的投资策略将优先围绕清洁能源和气候适应力、普惠金融和数字接入、医疗健康和教育、可持续粮食系统四个领域。

市场调研科技公司Populix获得430万美元融资：印尼市场调研科技公司Populix近期宣布，其B轮首轮融资已成功获得了430万美元资金。根据声明，此次投资由MSW V Asia Fund X领投，现有投资者Intudo Ventures、Altos Ventures、Acrew Capital 参投。Populix在声明中表示，将通过这笔资金加速其人工智能模型的开发和训练，从而实现研究流程的自动化，并随之产生更快、更可靠的分析见解。

观点&观察

从1000万加到3亿，苹果有多想在印尼卖iPhone 16？：对一些印尼消费者——或者身处印尼希望更换最新款苹果手机的消费者来说，上周五可能是个相对特别的日子。

印尼时间4月11日，苹果终于得以在印尼销售iPhone 16系列机型。在得知可以正常购买后，一位消费者向媒体表示，他现在很高兴，因为可以“直接从印尼买到iPhone （16）”，并且他也进一步指出，“如果我们从其他国家/地区购买···就会很难获得保修。”而在此之前的一段时期内，iPhone 16系列设备在印尼属于禁售商品。

从数据造假到道德难题，是什么让eFishery走向终结：当一家风光无限的明星企业走向本不应该存在的局面，作为一手推进并且也是一路见证了这家公司如何走来的掌舵人，这时，他会想到什么？以及，如果再有一次选择的机会，他又会做出怎样的选择？至少，对eFishery的掌舵人Gibran来说，他好像有很多话要说。也或者，他也没有太多的话要说。