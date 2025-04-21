如今人工智能（AI）已经渗透到我们生活的方方面面，无论是寻求帮助、解决问题，还是简单地进行日常对话，AI 都扮演着重要的角色。然而，这些互动背后隐藏着巨大的成本。

OpenAI 的首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）承认，仅仅为了处理用户日常的寒暄和礼貌性交流，就需要花费“数千万美元”。这些看似微不足道的对话，如“谢谢”“请”等礼貌用语，虽然在情感上让我们与 AI 的互动显得更加人性化，但其背后却涉及到高昂的能源消耗。最新报告指出，即使是像“不客气”这样短短三个字的回复，大型语言模型（LLM）也需要消耗大约 40-50 毫升的水。

由此可见，用户的友好客气可能在一定程度上增加了 OpenAI 每月的支出。但该公司对此似乎并不介意。理论上，公司可以预先编程其模型来处理这些常见且可预测的回复，但这实际操作起来却并非易事。

事实上，许多用户已经不仅仅将 AI 视为一个工具，而是像对待朋友一样与之交流。这种现象引发了研究人员的关注，来自 OpenAI 和麻省理工学院的研究人员指出，随着 AI 对话越来越难以与人类对话区分开来，部分用户可能会对 AI 聊天机器人产生情感依赖，甚至出现成瘾的情况。这种成瘾可能会导致用户在离开 AI 时出现类似戒断反应的症状。

然而，对于那些真心感谢 AI 帮助的用户来说，这种礼貌的表达并非毫无意义。例如，当 AI 帮助用户解决了一个复杂的机械问题，或者为即将到来的考试提供了帮助时，一句“谢谢”无疑是真诚的。此外，对于那些支付了高级会员费用的用户来说，这些互动已经是他们所购买服务的一部分。由于高级用户是按照使用量（token）付费的，因此他们的“谢谢”是否比免费用户更加真诚，也成为一个值得探讨的问题。

更有趣的是，如果有一天 AI 真的具备了自我意识，那么我们在与 AI 互动时所表现出的良好礼貌，或许会在未来为我们带来一些意想不到的好处。尽管目前 AI 还无法真正体验情感，但其在互动中所展现出的类似人类的特质，已经让我们不自觉地以礼貌的方式与之交流。