动点出海综合外媒报道获悉，由LG领导——包括LG新能源（LGES）、LG化学、LX国际（LG集团海外业务主体），以及其他几家合作伙伴在内的财团已于近日取消了针对印尼的电动汽车电池供应链项目投资。据报道，这项投资涉及的金额达11万亿韩元（或130万亿印尼盾以及近560亿人民币）。

LG新能源的一位相关人员的讲话称，之所以退出该项目，是因为市场状况和投资环境方面的因素。不过，该人士并未透露是哪些具体的因素变化导致了此次项目的取消。

同时，媒体指出，该财团也承认，在做出这一决定前，财团一直在与印尼政府讨论。然而，LG及其合作方并未具体说明在这项重大决策过程中究竟与哪些政府代表进行了沟通——只是解释称，当前，行业格局发生了变化，特别是在电动汽车方面。LG认为，全球层面上，与电动汽车相关的需求出现了暂时放缓的现象。

值得一提的是，LG也表示，也将继续在印尼开展其他业务，其中包括现代汽车和LG新能源合资成立的HLI Green Power电池工厂。作为背景，这家于21年宣布成立、年产能为10GWh的工厂于去年7月正式启用。

根据报道，这一工厂的价值达11亿美元，隶属于现代汽车和LG新能源此前于2020年承诺的将对印尼投资高达98亿美元金额以发展电动汽车供应链的部分体现。

作为本期上百万亿印尼盾规模投资项目的背景，据媒体介绍，此前，印尼政府和上述财团曾计划在电动汽车电池供应方面打造出一个完整的生态系统和供应链体系——这包括原材料采购、前驱体和正极材料的生产，到电池单元的制造等整个流程。

另一方面，据悉，去年6月，德国化工巨头巴斯夫和法国矿业公司埃赫曼曾放弃了其高达26亿美元的镍矿精炼厂规划（这一矿种通常会被用于电动车所需的电池）。不过，在原因层面，据当时报道，这是因为“有声音批评该精炼厂的矿场威胁到一个偏远土著部落的森林家园”。

回到上文提及的“全球层面上，与电动汽车相关的需求出现了暂时放缓的现象”的说法。去年下半年，就韩国车企而言，当时有媒体报道称，现代已将其长期汽车销售目标下调了6%，以准备应对中国竞争对手的“激进营销”以及电动汽车普及率的“长期放缓”。并且当时，有消息人士表示，现代希望实事求是地认识到，电动汽车发展放缓可能会持续到2030年，而公司已经变得更加保守。

而据该媒体援引的数据，全球范围内，有预测表示，25年期间，全球电动汽车的需求将达到1840万辆，但这会较早前预测的1920万辆下降4%。