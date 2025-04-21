云游戏因其快速增长和诸多优势，被预测将成为游戏领域下一个大热门。分析师曾预测，Xbox 将在这一领域占据主导地位，有望占据整个市场份额的 40%，而索尼和英伟达的市场份额则相对较少。

近日，Xbox 公司负责人菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）在接受采访时表示，Xbox 云游戏正在朝着这一目标迈进，其增长速度令人瞩目。

在与 iJustine 的 YouTube 视频访谈中，斯宾塞表示：“Xbox 云游戏正在迅猛增长，玩家每月有数千万小时的游戏时间投入其中。”微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）也证实，该服务在今年早些时候的累计游戏时长已达到 1.4 亿小时。

“我们总是会关注玩家聚集的地方，看到如今通过云游戏在 Xbox 上玩游戏的人数，真是令人惊叹。每个月都有数千万小时的游戏时间，而且还在持续快速增长。”斯宾塞说道。

微软最近还在 YouTube 上发布了一场针对 Xbox 云游戏的 GDC（游戏开发者大会）会议内容，展示了 2024 年 12 月期间使用该服务最多的平台分布图。其中，Xbox One 以 21.9% 的使用率位居榜首，智能电视（21.1%）和 PC（20.8%）紧随其后，Xbox Series X|S 的使用率为 19.4%，移动设备为 6.7%，其他设备占比较小。

云游戏技术使得这些平台能够直接流式传输 Xbox Series X|S 版本的游戏，这或许可以解释为什么 Xbox One 成为使用云游戏服务最多的平台。