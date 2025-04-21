vivo新一代旗舰机vivo X200 Ultra、vivo X200s正式发布。vivo X200 Ultra作为全新高端旗舰机，采用蔡司三大定焦大师镜头和蓝图影像双芯，带来颠覆性的影像创新突破，被誉为“V单”。vivo X200s凭借轻薄直屏设计、旗舰级影像、天玑9400+强悍性能体验，丝滑的OriginOS 5系统以及与iOS生态的无缝且流畅互联，成为全新直屏影像旗舰。vivo X200s采用淡紫、薄荷蓝、直白、简黑四款时尚配色，将于4月25日开售，起售价4199元，享受国家补贴后到手价3699元起;vivo X200 Ultra共有银调、红圈、黑Ka三款经典配色，将于4月29日开售，起售价6499元。

vivo在X200 Ultra上推出了蔡司三大定焦大师镜头——14mm蔡司超广角镜头、35mm蔡司人文纪实镜头和85mm蔡司APO超级长焦镜头II。作为vivo 摄影师套装一部分，vivo和蔡司联合研发的增距镜，可以让焦距放大2.35倍。把它装到X200 Ultra 85mm的长焦镜头上，用户将得到一颗纯光学全新的200mm的长焦镜头。X200 Ultra还搭载了骁龙8至尊版芯片、6000mAh蓝海电池带来强劲的性能和续航表现。

vivo X200s采用了年轻化设计语言和2.5D直屏设计，搭配立边金属中框，搭载天玑9400+，第二代全大核设计让能效比显著提升;6200mAh大电池搭配90W有线闪充与40W无线闪充，采用直驱供电，带来强劲续航表现;黑科技冰脉流体VC散热、四芯信号增强技术等，让散热与信号能力显著增强。

同时，还公布了新一代平板旗舰新品vivo Pad5 Pro、vivo Pad SE和手表旗舰新品vivo WATCH 5。