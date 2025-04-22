基于PPE（Premium Platform Electric）豪华纯电平台打造的首款旗舰轿车奥迪A6L e-tron迎来全球首秀，选择了上海车展。作为 PPE豪华纯电平台的首款电动轿车，奥迪 A6L e-tron专为中国市场量身订制的车身尺寸，车身长度5087mm，宽度1948mm，高度1521mm，轴距3078mm，满足中国客户对豪华行政级舒适空间的需求。奥迪 A6L e-tron还配备第二代流媒体外后视镜、半隐藏式门把手与1.88 m²超大玻璃面积全景天幕。

PPE平台采用全新E³ 1.2电子电气架构，通过五域高性能计算单元实现整车智能化控制，实现了智能科技与豪华驾控的深度融合。基于该平台打造的奥迪A6L e-tron与Q6L e-tron家族以全面革新的智能座舱交互体验与无图L2级驾驶辅助能力，为客户带来安全智能的高端纯电出行体验。

奥迪A6L e-tron与奥迪Q6L e-tron家族座舱内采用环抱式设计理念，14.5英寸奥迪MMI全景显示屏，11.9英寸奥迪虚拟座舱，10.9英寸MMI前排乘客显示屏，共同构建了一个视觉清晰的“数字舞台”，为客户带来全面革新的数字体验。值得一提的是，奥迪 Q6L e-tron 家族在科技配置上再进一步，配备同级唯一88英寸第二代增强现实平视显示器（AR-HUD），驾驶员无需低头便可获取关键信息，降低“盲驾”风险。同时，副驾娱乐屏通过百叶窗设计实现防窥功能，既让副驾畅享沉浸式娱乐体验，又避免干扰驾驶员注意力，兼顾驾乘双方体验需求。此外， 奥迪A6L e-tron与奥迪Q6L e-tron家族搭载全新UI/UX交互系统，采用创新AI智能主页设计，配合动态视觉效果实现多屏智能互动。

在组合驾驶辅助层面，奥迪A6L e-tron与奥迪Q6L e-tron家族搭载领先的华为乾崑技术，采用双激光雷达和视觉融合感知方案，实现无图L2级驾驶辅助能力。车辆在高速、城区道路中均可实现领航辅助驾驶（NOA），并支持单层、多层停车场及露天停车位的复杂场景自动泊车辅助功能。