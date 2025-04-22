在本次的投资中，领投方是这么说的：“Eratani正在重新定义印度尼西亚小农户的可能···”，但至于如何重新定义，这就要去看这家公司怎么去做了。

Eratani是一家总部位于印尼的农业科技初创公司，该公司近日宣布，已经在A轮融资中成功获得了620万美元资金。

据了解，这笔资金由Clay Capital领投，TNB Aura、SBI Ven Capital、AgFunder、Genting Ventures、IIX参投。根据声明，随着新资金的注入，Eratani将会进一步加速对精准农业工具、农场机械化和可持续耕作实践等方面先进技术的采用。

Eratani成立于2021年。按照官网信息，公司致力于为农民群体提供从农业生态上游（如融资和供应链管理）到下游流程（如农作物的分销和配送）等在内的全方位综合解决方案，“致力于确保每一位农民都能获得成长和发展所需的支持”。

体现到具体方面，据介绍，Eratani的生态中已覆盖了超3.4万名印尼农民群体（作为对比，在23年的报道中其合作农民为超2万名），与600个农业服务站和70家稻米加工单位建立了合作关系，并改善了1.3万多公顷水稻农场的种植情况以及生产了超11.2万吨大米及谷物。此外，Eratani也指出，24年期间，其合作农民的产量和收入平均提高了29%和25%。

作为背景，融资稿写到，大米是全球一半以上人口的主食，为许多发展中国家提供每日70%以上的热量。然而，大米也是对环境破坏最严重的作物之一——水稻田的温室气体排放量约占全球温室气体排放量的1.5%到2%。这相当于整个航空业的排放量，而且也占据了耕地总排放量的近一半水平。此外，水稻的水足迹需求也相对较高，每公斤水稻会需要3000至5000升水，是其他主要谷物的2至3倍。

Eratani表示，其举措“解决了”印尼水稻行业面临的根本性问题——通过将原本各据一方的利益相关方连接起来，并在整个农业周期内提供全面支持，从而改善整个行业生态。

而从这一点出发，作为领投方上述言论的可能出发点之一，Clay Capital表示，在一个高度碎片化的水稻种植生态系统中，Eratani像“连接组织”一样，把各个分散的部分有效地联系起来。同时，Eratani以农民为中心的、整合式运营模式，也使自身有别于一般的农业科技平台···

值得一提的是，本次，Eratani也在声明中指出，此次融资彰显了投资者对公司改变印尼水稻行业能力的信心。同时，这也从直接层面上支持了当局加快实现“到2027年全国大米自给自足”的目标。

最后，Eratani联合创始人兼首席执行官Andrew Soeherman也表示，“在Eratani，我们正在证明经济和社会影响可以与环境可持续性齐头并进···我们的重点不是快速扩张，而是建立坚实的基础，使我们能够战略性地扩大规模，为农民和农业生态系统创造长期价值，同时支持印尼的粮食安全目标。”