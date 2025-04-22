本月索尼 PlayStation 商店经历了一次低调但极为必要的整顿，多家游戏开发商及其全部游戏目录突然被从商店中移除。尽管索尼尚未发布官方声明，但此次下架行动主要针对的是低质量游戏和故意欺诈游戏。

多年来，PlayStation 商店一直饱受低质量游戏和诈骗游戏的困扰。这些游戏大多是热门 PC 游戏的劣质仿制品，开发者通常使用廉价素材或 AI 生成的内容快速制作，然后将其包装成 Steam 上热门独立游戏或多人游戏的主机版本进行销售。这种现象不仅让商店界面显得杂乱无章，严重影响了真正优质游戏的曝光机会，还欺骗了那些对这类欺诈行为毫无察觉的消费者。

就在本月早些时候，索尼刚刚扩大了 PlayStation 商店的“心愿单”容量，紧接着便对三家开发商进行了清理，分别是 Adventure Games、Gaming Dev 和 Grizzly Games。据 PSNProfiles 发现，这三家开发商旗下的所有游戏已从 PlayStation 商店中消失。这些开发商此前发布的游戏明显抄袭或模仿了诸如《逃离后室》《REPO》《致命公司》《八号出口》《超市模拟器》等知名游戏，误导 PlayStation 用户购买。

这并非索尼今年首次采取此类行动。早在 2025 年 2 月，RandomSpin Games 就因类似违规行为被逐出 PlayStation 商店。尽管目前尚不清楚索尼是否引入了新的审核流程，但此次行动是自那时以来索尼最为积极的一步。然而，PlayStation 商店中仍有大量抄袭游戏存在，且新的抄袭游戏似乎比索尼能够处理的速度更快地出现。希望在未来几个月内，索尼能够实施更严格的筛选和更积极的内容管理，以更好地推广出色的游戏作品。