据上海海洋大学官方公众号消息，4 月 20 日，智能软体仿生观赏鱼“金鳞”正式亮相。这款以金龙鱼为原型精心设计的仿生鱼，凭借其前沿的仿生科技，在水生生物科普教育、水族馆娱乐观赏以及家庭互动体验等领域掀起了一场革命性的浪潮。

它深度融合了人工肌肉驱动、人工智能算法等核心技术，能够高度逼真地模拟真实金龙鱼的游动姿态和行为习性。其配备的精准姿态控制系统，让“金鳞”在水中畅游时，尾鳍的摆动频率、身体的弯曲弧度都与真实的生物金龙鱼如出一辙，达到了“以假乱真” 的视觉效果，仿佛一条真正的金龙鱼在水中自在游弋。

据仿生鱼团队负责人陈新军介绍，“金鳞”的应用场景十分广泛。在水族馆、主题公园等场所，它不仅能够大幅提升观赏性，还能为游客带来前所未有的互动体验。未来，游客甚至可以通过遥控器与“金鳞”进行互动，控制仿生鱼群的游动，亲身体验“人鱼共舞”的奇妙乐趣。这种创新的互动方式，将彻底改变传统观赏鱼类的展示模式，为水族馆行业带来全新的发展机遇。

有专家指出：“这款智能软体仿生观赏鱼突破了传统观赏鱼类的诸多局限，其强大的智能性与互动性，将为水族馆行业开创出全新的业态，引领行业迈向新的发展高度。” 还有专家认为，“金鳞”所积累的先进技术，具备广阔的应用前景，不仅可以应用于水族馆等娱乐场所，还能迁移至水产养殖、水环境监测等领域，蕴含着巨大的商业化潜力。

上海海洋大学副校长罗轶教授表示，预计“金鳞”所带动的产业链，将创造出百亿级的市场规模，为相关产业的发展注入强大的动力。此外，“金鳞”在水族馆等场所的推广应用，还能有效减少对野生鱼类的捕捞，为保护生物多样性做出积极贡献。