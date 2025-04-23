在苹果遭到美国国家广告审查部门（NAD）调查之后，Apple Intelligence 页面中的“现已可用（Available now）”宣传语已被移除。

NAD 表示：苹果将优先通知、Genmoji 表情、Image Playground 和 ChatGPT 集成等 AI 功能标注为“现已可用”可能会使消费者误认为这些功能随 iPhone 16 首发搭载。

NAD 还指出，该宣传语“既不够清晰醒目，也与事实相差甚远”，并建议苹果“停止或修改”其宣传语。NAD 强调“虽然这些功能现已实装，但应避免在未完全可用时进行宣传”。

NAD 调查还发现，苹果将尚未实装的 AI 增强版 Siri 也列为“现已可用” 。作为回应，苹果已更新宣传材料，并下架了由演员贝拉·拉姆齐主演的“更个性化 Siri”演示视频。

苹果在官方声明中回应称，“虽然我们不同意 NAD 对现有功能的调查结果，但我们很高兴有机会与他们合作，并将遵循他们的建议。”

苹果最初在 WWDC 2024 上公布 Apple Intelligence，承诺会在 2025 年 6 月前推出个性化 Siri 等核心功能，但今年 3 月又宣布延期至“未来一年内”，实际可能延至 2026 年 iOS 19 周期内。

由于相关 AI 功能未能兑现，苹果面临多起集体诉讼案，例如美国加州北区法院受理的集体诉讼指控苹果涉嫌虚假宣传与不正当竞争，原告声称若知晓功能未实装，不会以现价购买 iPhone 16 系列。