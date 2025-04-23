真我发布GT7，其搭载最新3nm旗舰芯天玑9400+、7200mAh+100W续航组合。另外同步发布旗舰耳机新品——真我Buds Air7 Pro，支持53dB深海降噪、11+6mm分频双单元超清音质，售价449元。真我GT7首批搭载最新3nm旗舰芯天玑9400+，CPU性能较上代提升28.5%，能效提升31%；GPU性能相比上代提升8%，能效提升10%。真我GT7首发7200mAh泰坦电池+100W光速秒充的续航灭霸组合，还做到了仅有8.25mm的机身厚度。首发144Hz超窄边护眼直屏，其采用京东方Q10发光材料，亮度更高的同时降低功耗，实现行业最强6500nit局部峰值亮度以及1800nit的全局峰值亮度，配合1.30mm超窄边框，屏幕观感更出色。

真我GT7搭载超声波3D指纹，支持一次性滑动录入，最快可0.1s秒解锁，湿手也能精准解锁。同时支持IP69满级防尘防水。真我GT7拥有更便捷的智能体验，小布助手接入满血版DeepSeek，用户通过一键问屏即可获得更有帮助的回答。影像方面，真我GT7搭载索尼IMX896旗舰主摄，支持迅驰闪拍、LivePhoto、水下相机，以及 AI消除、闭眼修复、AI抠图等功能。

真我Buds Air7 Pro搭载同档领先的53dB深海降噪，配合11+6mm同轴分频双单元超清音质，带来降噪Pro、音质Pro的听觉盛宴；还带来了48小时超长续航及全新AI智慧翻译功能，有四个配色、素皮和航空铝两个不同材质版本。售价449元，可享国补优惠。