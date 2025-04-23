特斯拉 2025 年第一季度的财务表现令人失望，其汽车业务增长预期也出现了显著调整。此前，特斯拉曾对 2025 年的汽车业务增长充满信心，但在今年第一季度的业绩公布后，公司已推迟更新其全年指引，直到下一季度。

2024 年是特斯拉十年来首次出现汽车交付量同比下降的情况。然而就在今年 1 月，特斯拉曾表示：“凭借车辆自动驾驶技术的进步以及新产品的推出，我们预计 2025 年汽车业务将恢复增长。”但如今，特斯拉显然不再对今年汽车业务的增长持有此前那样的信心。

今天特斯拉发布了 2025 年第一季度财务业绩，是该公司多年来最糟糕的一个季度。公司更新了其“展望”部分，强调全球贸易政策变化对汽车和能源供应链、成本结构以及耐用商品及相关服务需求的潜在影响。特斯拉不再单独讨论汽车业务的增长，而是将汽车和能源业务合并在一起，并表示将在第二季度的更新中重新审视其 2025 年的指引。

特斯拉指出：“很难衡量全球贸易政策变化对汽车和能源供应链的影响，我们的成本结构以及耐用商品及相关服务需求的变化。尽管我们正在谨慎投资，为汽车和能源业务的增长奠定基础，但今年的增长速度将取决于多种因素，包括自动驾驶技术的加速程度、工厂的生产爬坡速度以及更广泛的宏观经济环境。我们将在第二季度的更新中重新审视 2025 年的指引。”

截至目前，特斯拉今年的汽车交付量已比去年同期减少了约 5 万辆，而在当前的宏观经济形势下，要弥补这一差距将极具挑战性。

尽管如此，特斯拉再次提及将在 2025 年上半年开始生产“新型经济型车型”，这或许有助于公司交付更多汽车。然而，这些新车型预计将是简化版的 Model Y 和 Model 3，可能会蚕食特斯拉现有产品的销售，从而限制其在这些产品上的增长潜力。