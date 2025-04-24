今年的上海车展，从产品发布的节奏来看，比以往似乎来的更快。在以前竞争不是那么激烈的时候，大家都会放到媒体日来娓娓道来。但现在流量和关注度很重要，有的车企就在车展之前就把神秘面纱都揭开了。还有的车企为了争夺市场抢占先机，提前就发布了价格和上市时间，然后借着上海车展的节点进行放大宣传。2025 年的上海车展，精品小车也有，走量的车型不少，而国产的中大型车也来了新人，在高价位的领域，我们看到更多的自主品牌来冲击高端。而每次车展，就如同一个舞台，秀的是各个厂商的产品研发实力，大家排兵布阵拉开架势。

而一旦车展结束，这些车型就会进入市场，展开新一轮的厮杀。本篇文章主要是点评一些备受关注的量产车型，上海车展的新车发布体量不小，没能完全覆盖，但至少可以让大家对下半年的新车阵容有个大体的印象。需要指出的是，以下所提到的规格以厂家最终零售版为准，因为汽车市场日新月异，价格也是经常变动，观点仅供参考。

五菱新缤果

车型点评：小型的电动车购买门槛低，符合老百姓够用就好的需求。五菱汽车推出2025款缤果作为年度改款车型，价格上依然较为亲民。外观设计上基本没有做改动，但是增加了白、蓝、紫三种车漆。同时，为了吸引用户，在中高配上做了一些升级。中高配车型增设带储物功能的中央扶手，换挡机构改为怀挡式操作；高配版本保留10.25英寸双联屏布局，在安全上，中高配增加副驾气囊与ESC车身稳定系统。这个车型讲究的是性价比和城市代步，所以也较为平实。

蔚来萤火虫

车型点评：做为精品小车的搅局者，加入了市场少有的换电卖点。那么在其它配置上，是否需要增加同级没有的特色呢？那就是在底盘结构上，萤火虫采用的是后五连杆独立悬架，比起同级别对手来说，用料到位。近 50:50 前后配重、4 米车身与后驱设计，对于操控来说也是加分项。另外小型车通常在安全上没办法做到大型车那么全面，但萤火虫车身结构高强度钢与铝合金材料使用占比高达 83.4%，另外还有双前防撞梁和双前门防撞梁，配备同级最多的 9 个安全气囊。外观虽然备受争议，内饰科技感和空间照顾的比较平衡。再加上其起售价 11.98 万，比原来的要便宜了一些，是小型车有力的格局搅动者。

宝骏享境

车型点评：这是一款价格从 13.28 万起跳的车型，在市场上不算贵。但宝骏却表示是自家品牌的“智能超舒适旗舰家轿”，并且准备了插混和纯电四款车型，用来冲击市场销量。为了证明自己的产品力，还配上了灵眸智驾、灵语座舱、灵犀动力、神炼电池等先锋技术。此外，新增0速启动无图城市领航功能，不依赖高精地图，复杂路况也应对，对于预算不高的用户来说，有一定吸引力。越级的一些配置也给的比较厚道，包括搭载同级唯一4门双层夹胶静音玻璃，同级最大1.71㎡双层镀银隔热观景天幕，全车配备10个安全气囊，并采用80%高强钢笼式车身。宝骏说，这款车的很多配置 20 万级别的车才会搭配。当然，最终能否在市场获得肯定，销量会给出答案。

全新智己L6

车型点评：智己L6 这个车型所面临的竞争，相当激烈，那么如何做出差异化是关键。为了提升产品力，堆砌了800V超快充平台、灵蜥数字底盘2.0、智慧四轮转向系统、超远距高精度激光雷达+Orin X芯片。但这些硬件的话似乎并不能完全拉开和对手的距离，竞品也能匹配。那么智己的特色在哪里，就是他们有阿里巴巴这个合作伙伴。这就让全新智己L6的IMOS4.0生态座舱有了软件和人工智能上的活力，首次引入AI Agent，融合阿里生活服务生态。再加上灵蜥数字底盘2.0、IMAD3.0智能辅助驾驶，在 20 多万的价格空间里，是能争取一部分用户。

乐道L90

车型点评：乐道终于带来了旗下的老大哥车型：L90。这是款试图力挽狂澜的车型，L60 虽然遭遇了一些销量压力，但是L90则切入了更大的细分市场。首先它很大，车身长宽高分别为5145/1998/1766mm，轴距3110mm。这就让其身材上可以抗衡现在电车市场上的几款销量头部的大型SUV。另外，乐道L90将配备电动前备舱，也非常大。该前备舱拥有240L容量，可装载2个20英寸行李箱+1个儿童行李箱，拥有830mm开口，可放下30英寸行李箱。一时间网络上都是其打开前备箱的图，600mm的离地高度比一些轿车后备厢更低，这个设计在同类型当中算是独一档，别人没有，颇具吸引力。另外，蔚来的NT3.0平台打造的L90 的到来也会给乐道的品牌加成，如果能够配以合适的价格，那么对整体乐道出货量会有提升作用。

零跑B01

车型点评：零跑现在真的是默默无闻的出货大王，每一款车型的价格不高，也没有老是在舆论的风口浪尖上停留很久。但是其做出的每款车，似乎都能够稳稳地出货。有人戏称零跑是车界真正的”小米”，把性价比拿捏的很到位。零跑B01设计较为稳健，新车可选装激光雷达、双目摄像头和车身雷达等，或许也会采用零跑B10同款智能辅助驾驶方案。B01这款车计划是在2025年7月正式上市，最大的杀手锏还是定价，因为B10的起售价是9.98万，作为轿车版本的B01 应该会差不多价位，如果没有意外的话，到时候会成为零跑的跑量双子星。

传祺向往S9

车型点评：向往S9 做为大尺寸的新玩家，似乎更偏向于科技元素的表现。新车号称拥有同级最大 AI 光幕尾灯，支持 11 种智慧交互科技灯语。另外，为了提升辅助驾驶能力，搭载了华为乾崑智能辅助驾驶系统 + 鸿蒙座舱；动力系统搭配上也找头部合作，用的是宁德时代骁遥增混电池、采用 1.5T 插混系统，其发动机最大功率 118kW。需要注意的是，为了照顾不同的价位段配置，向往S9可以选择有激光雷达与无激光雷达版本，用户可以根据需要和预算进行选择。传祺向往S9将支持高速公路收费站ETC通行，这个对于经常跑长途的用户比较友好。车位到车位切换泊车代驾VPD功能，则照顾了大车停车麻烦的问题。“大方之家”和“大方之美”的设计理念贯穿了产品的内外表现。至于说能不能在大尺寸细分市场杀出一条血路，还有待观察。

仰望U8L

车型点评：仰望 U8L也是款大型车，极强的肌肉感，另外其突破百万的价格定位，也代表了这款车的重量级地位，让仰望的展厅多了一款高大威猛的车型。作为U8 豪华 SUV 加长版“U8L”，采用了黑金双色对撞的配色，配备 23 英寸大尺度的“大饼”轮毂搭配悬浮轮芯盖，相比现款仰望 U8 大幅增添豪华气息。另外，背部拉长之后，后面的备胎位置也可以不要，选择无备胎版本就能变成上下对开式电动尾门，虽然失去了一些硬派的风格，但更显示出了行政豪华的气质；另外这样的开门方式，也能变化出不少野营的使用场景。仰望 U8L 还配备了甲骨文黄金车标，采用 24K 真金材质，更显尊贵独特。新车同样配备了易四方、云辇-P以及天神之眼驾驶辅助，这是一款对标迈巴赫GLS和路虎揽胜行政的豪车，用料自然不能省。别忘了，它还能应急浮水，原地掉头。

广汽昊铂HL

车型点评：广汽昊铂对产品线进行了重新定义，对于昊铂HL 也做了偏向家庭端的定位，为了照顾更多的需求，提供了纯电/增程两大动力、五座/六座两种布局，共8款车型，可谓是做足了配置。在科技方面，也提供了高通骁龙8295P芯片智能座舱，搭载广汽全新GSD高阶智驾，全系标配激光雷达与Orin-X芯片，融入了大模型。为了提升驾驶上的表现，加入了昊铂智慧数字底盘。对于26.98万-31.98万元的价格段，这是获取家庭用户的重要区间，当然竞争也相当激烈，广汽需要积极应对市场可能带来的变化。这么全的价位段配置，应该也是为了冲量而来，综合素质来看符合主流市场需求，就看销量能不能传来捷报了。

捷途纵横G700

车型点评：总算是来了一款新的硬派越野SUV，这个细分领域市场想要获得持续销量表现很不容易，因此打造好产品就显得挑战更大。因为是硬派的风格，所以就多少有越野和户外的需求，这时候纯电并不是很吃香。因此捷途纵横G700新车搭载混动系统，采用鲲鹏超能混动CDM-O，配备2.0T纵置混动专用发动机，传动系统匹配最新一代混动变速箱，官方表示其满油满电续航将达到1400km。再加上非承载式车身+三把锁、纵横灵感座舱、纵横乾崑智驾。这款车型成为硬派领域的又一个选择，但如果用户买来当都市通勤，显得与众不同的品味，也未尝不可。

领克900

车型点评：这是款基于SPA Evo大型电混车专属架构开发的新车，也是大型SUV，切入了 33 万级别的价格区间。内饰方面也是集中体现了科技的味道，融合了多个屏幕，包括12.66英寸的仪表盘+双30英寸的大屏（中控大屏和后排吸顶大屏），以及后排空调控制屏，FlymeAuto座舱系统搭配双8295旗舰芯片的组合还加入了 AI 大模型。那么它和其它大型 SUV 的动力系统相比有啥特色呢？那就是用了宁德时代CTP2.0 技术优化，首搭的骁遥超级增混电池以 52.38kWh 的大容量，达成了 280km 的纯电续航，远超同类产品。具备360°全景影像、车道保持辅助、智能泊车等功能，满足家庭需求。至于说能否切到足够大的销量蛋糕，是个比较大的挑战，需要市场来回答。

极氪 9X

车型点评：极氪 9X 比起兄弟车型喊的口号更加响亮，定位“全球超豪华 SUV 新旗舰”。这自然就要面对高端用户的放大镜查阅，究竟是有啥实力。其首发搭载极氪超级电混技术，这个技术听起来有点拗口，但他们解释说融合了纯电、插电式混动和增程式技术的各自优势，如果实际表现能兑现，对于海外市场的销售是有极大帮助的，毕竟海外的充电基础设施都各有不同。大型 SUV 的驾控提升很重要，这款车是全球第一个同时搭载闭式双腔空簧和双阀 CCD 的 SUV，比起同级算是个好配置，有助于提升大型车驾控表现。还有一个吸引人的卖点，极氪 9X 可搭载千里浩瀚 H9 方案，拥有 L3 级驾驶能力的技术架构，全球首发双 Thor 芯片和 5 激光雷达，官方宣称“能够在国家政策允许的范围内实现 L3 级驾驶能力”。现在的挑战在于，极氪 9X需要卖到什么样的销量表现才能符合它的定位？

深蓝S09

车型点评：深蓝S09新车是品牌旗下首款全尺寸旗舰SUV，这款定位为“家庭大六座智慧旗舰SUV”的新车，以鸿蒙座舱、华为智驾辅助、舒适空间与亲民定价四大硬核标签，想要抢的就是大尺寸家庭SUV的市场。后排配备21.4英寸3K超清娱乐屏，还有一个哄娃的大杀器，儿童专属的AI智能精灵，支持AI语伴、实景对话与绘画创作，可以让你的孩子在乘坐的时候免于哭闹。深蓝S09是品牌首款搭载华为ADS 3.3辅助驾驶系统的车型，搭载全新一代深蓝超级增程2.0技术，由1.5T增程器+磷酸铁锂电池组组成，匹配两驱与四驱版本；支持800V高压快充技术，10分钟补电300km。从配置上可谓到位了，现在就是看品牌吸引力是否支持其在市场获得好的销量。

理想 Mega Home

车型点评：理想汽车CEO李想表示，MEGA Home家庭特别版是一个带大客厅的移动空间，能带着家人们在车内面对面聊天、吃饭、娱乐和工作，它不仅是“移动的家”，更是面对面的“幸福的家”。基于这个设想，第二排座椅引入了旋转的概念，可与三排乘客面对面对坐。这样就锁定了家庭用户的沟通需求，尤其是一些周末游玩的场景。只是用户要想清楚，值不值得为座椅多花三万的花费。搭载的AD Max智驾系统，将会从英伟达双Orin-X芯片升级至单Thor-U芯片，算力提升至2000 TOPS，换装体积更小的全新激光雷达。这款车从发布之初的被质疑，到现在的持续迭代，算是理想汽车的一个执着，也说明了好的产品还是会受到市场认可的。

感想：

从量产销售车型的产品力来看，今年的上海车展宣布上市的车都准备的足够充分，卖点都较为到位。在每个厂商的规划里，对于同级的他们实际上都已经找好了竞品，做了一些针锋相对的堆叠，而一些老的车型，则根据市场需求做了改进，试图挖掘更大的用户群。厂商在打造产品的过程中除了一些激进的设计，也显得更加谨慎和稳重。这已经不是最初蛮荒成长的市场，这是个对产品力要求极高的充分竞争的市场，所以在用料上必须能够经得起考验，但更大的要求是不能犯错。在一个细分赛道上销量做的好的厂商也不能懈怠，随时都会有新车型来挑战。

反观消费者，跨过车展时间段之后，就是下半年的购买期，他们将面临更加多元的产品选择。当然市场是多变的，在纷扰的产品中选择一款最切合自身需求的车很重要，不要被过多的宣传所吸引做出超额的预算选择。另一方面，汽车市场价格也在不断变化，这是市场竞争热度的体现。特斯拉做为新能源车行业的鲶鱼，也在各大厂商的车型围剿中感受到了压力，一直在调整自己的价格，其它厂商也根据对手和每个月的销量情况不断做出改变。这个对于消费者和车企来说，都是可变的挑战，调价的频率非常快。当然，每个人看到车的角度，出发点都是不一样的，对于车的理解也是不尽相同。但有一点可以肯定的是，现有市场上的车，没有最好，只有适合消费者，秉承售前和售后一样品质和服务的，才能被市场长时间认可。

值得一提的是，这次也有两款热门车型缺席了上海车展，小米的 YU7和理想的 i8，这两款车也会是改变市场的重要搅局者，他们选择了另外的时间来发布，更多的应该是对产品打磨的考量。车展只是一个展示台，镁光灯过后，才是各个车型真正厮杀的战场。