研究机构对人工智能技术在新加坡的应用发展做了很多调研。

继不久前《AI将成近70%新加坡企业首要技术投资领域》、《近九成使用了AI的新加坡中小企业已实现收入增长》、《铺天盖地的宣传下，仅有不到3成新加坡企业正式采用了AI》的针对新加坡在人工智能运用方面的调研报告后，本次，我们又迎来了一份针对新加坡企业在AI投入和信心方面的观察。

日前，Autodesk在调研中指出，当下，新加坡的组织机构正加大对AI的投入力度，但由于技能缺口的存在，AI发展仍面临诸多挑战。

Autodesk在声明中表示，整体上来看，新加坡对AI的态度依然积极。同时，在不乐观的经济局面下，越来越多企业将AI视为提升竞争力的重要手段。

报告称，考虑到AI在推动增长方面的巨大潜力，许多企业管理层正将其作为优先投资方向。

研究显示，近四分之三（74%）的新加坡受访企业高管认为，AI将会促进其行业发展，这一比例高于亚太地区68%的平均值。与此同时，近七成的受访者指出，人工智能将使其行业变得更加具创造力。此外，75%的受访者表示，他/她们对人工智能的投资将会增加，这一比例同样高于亚太地区68%的平均水平。最后，新加坡受访者也表示，将会把AI作为投资中的重点对待。

据悉，超过80%的新加坡企业高管认为，现阶段，全球形势比以往任何时候都更加难以预测。该机构称，成本管控已成为当下的首要任务，而这在很大程度上可能会是企业运营成本的不断上升所致。因此，这些经济压力正促使企业加速减少低效率的流程。并且相应的，通过AI等技术实现数字驱动的增长已成为这些企业的一种必要手段。

调研表示，新加坡受访者对AI的总体信任程度和信心相对较高，而这种心态很可能是受到了新加坡政府对AI持续支持举措的影响——此前，新加坡政府通过旨在加快企业AI应用的1.5 亿新元企业计算计划等举措，为本地企业提供了丰富支援。

另一方面，在巨大的应用前景之外，调研指出，人们也认识到，为了更好地发挥这种力量，他们也需要与之相称的新技能水平和工作方式。

68%的企业管理层对AI在其行业中的发挥表示出了信任；76%的人认为自身企业能够在面对AI技术时做出正确的决策（同样高于亚太地区68%的水平）；另有超半数的高管认为，AI将会对其行业带来冲击。

当然，也正因此，当前，人才紧缺问题也将继续影响企业的发展。研究指出，企业领袖在吸引、培训和留住人才方面面临重重困境，这直接影响了他们有效利用或管理包括AI在内的技术进步的能力。

此外，人才瓶颈也正在阻碍企业整体业务的增长。近三分之一（32%）的新加坡企业高管将“吸引、培训和留住人才”列为当前面临的三大挑战。同时，3成受访者也把包括AI在内的技术进步列为其三大难题之一。

调研进一步指出，企业很难找到具有合适技术技能的员工，而这可能导致企业在招聘时更加重视应聘者的AI技能水平——61%的新加坡企业领导者在招聘具有合适技术技能的新员工时遇到了挑战，47%的企业则表示会在未来几年招聘时优先考虑其是否具备能够与AI协作的能力。

据透露，只有不到半数的新加坡企业领导层表示其组织正在接近或已经实现了定下的AI目标。而这表明，他们在实际落地过程中，遇到了一些潜在挑战。

报告强调，尽管新加坡企业普遍认可提升员工技能的重要性，但也不乏企业在通过在职培训和持续学习以应对相关挑战方面仍在面临困难，而尽管这些方式原本有助于推动员工或者企业跟上快速转型的步伐。

最后，报告也总结到，“激烈竞争的经济和快速数字化的环境意味着企业必须掌握AI技能才能蓬勃发展。与技术并肩前行，而不是与之对抗···”