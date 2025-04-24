特斯拉已开始在奥斯汀和旧金山湾区面向员工测试其自动驾驶打车服务，为公司计划于今年夏季推出的无人出租车服务做准备。该公司周三在 X 上宣布，“FSD 监督的网约车服务已在奥斯汀和旧金山湾区向首批员工开放”。

FSD 是特斯拉的“全自动驾驶”系统，这是一套高级驾驶辅助系统，通过订阅服务向特斯拉车主提供部分自动驾驶功能。不过，该系统仍需驾驶员时刻监督路况，并未实现完全自动驾驶。此次特斯拉的公告重点在于新增了一个“Robotaxi”应用程序，理论上非特斯拉车主将通过该应用呼叫车队中的车辆。

在自动驾驶网约车领域，服务上线前先为员工提供服务是一种常见做法。例如，Waymo 在进入新市场时也采用类似的策略。

特斯拉计划于今年 6 月在奥斯汀推出机器人出租车服务，该公司在周二的第一季度财报电话会议中重申了这一计划。然而，特斯拉在会议上并未透露太多细节，例如何时开始收取车费等。特斯拉首席执行官埃隆`马斯克仅表示，预计在奥斯汀服务的第一天将部署 10 到 20 辆车。

尽管特斯拉去年推出的 Cybercab 概念车（一款没有方向盘或踏板的未来主义机器人出租车）曾引起广泛关注，但该公司此次将使用现有的车辆阵容开始运营。周三特斯拉发布的宣传视频展示了一辆经过改装的 Model Y，其后排有一块屏幕，为乘客提供预计到达时间、气候和音乐控制以及紧急停止按钮等信息。

视频底部的免责声明指出：“安全驾驶员在场监督，仅在必要时进行干预。FSD（监督）并不能使车辆实现自动驾驶。”

今年 1 月，马斯克曾表示，特斯拉在奥斯汀的无人出租车将不配备驾驶员，而是依赖尚未发布的“无监督”版 FSD。他还提到，特斯拉计划今年将无监督 FSD 软件推向加利福尼亚和其他市场。

目前尚不清楚特斯拉是否仍计划在奥斯汀第一天就推出完全自动驾驶服务，或者是否会出于安全考虑，在前排座位上保留一名安全驾驶员。

在加利福尼亚，自动驾驶汽车公司需要获得一系列许可证才能运营。目前，特斯拉仅获得了在配备安全驾驶员的情况下进行自动驾驶测试的许可证。