2025 年 4 月 23 日，全球最大的视频分享平台 YouTube 迎来了 20 岁生日。自 2005 年第一个视频“我在动物园”（Me at the Zoo）被联合创始人贾韦德·卡里姆（Jawed Karim）上传以来，这个由 Google 拥有的平台已经成长为一个视频内容的超级帝国。

据 YouTube 官方统计，截至 2025 年 4 月，用户已在该平台上传了超过 200 亿个视频，平均每天有超过 2000 万个视频被上传。2024 年，YouTube 用户平均每天发表超过 1 亿条评论，创作者每天平均收到 1000 万观众的“点赞”评论。此外，YouTube 视频每天平均获得超过 35 亿个“点赞”。自 2021 年起，YouTube 开始隐藏视频的“不喜欢”按钮，以减少负面反馈对创作者的影响。

在音乐领域，YouTube 的表现同样令人瞩目。目前，已有超过 300 个音乐视频在该平台上获得了超过 10 亿次观看，YouTube 将这些视频称为“十亿观看俱乐部”。其中，Adele 的《Hello》仅用了 88 天就达到了这一里程碑，成为最快达到十亿观看量的音乐视频。紧随其后的是 Ed Sheeran 的《Shape of You》和 Luis Fonsi 的《Despacito ft. Daddy Yankee》（均为 97 天），J Balvin 与 Willy William 的《Mi Gente》（103 天）以及 Rosé 与 Bruno Mars 的《APT.》（105 天）。

为了庆祝 20 周年，YouTube 宣布了几项即将推出的新功能。在未来几周内，YouTube TV 订阅用户将能够创建自己的多视图界面，涵盖部分非体育内容，并计划在未来几个月内逐步扩大频道范围。此外，YouTube 将在今年晚些时候向更多创作者推出“语音回复”评论的功能，此前该功能已于 2024 年在小范围内试用。

YouTube 的“Ask Music”功能将允许用户根据音乐类型描述创建个性化的电台，该功能已在 iOS 和 Android 平台上向所有 YouTube Premium 和 YouTube Music 用户开放。此外，YouTube Premium 移动设备用户还将迎来 4 倍播放速度功能，同时现有的 2.05 倍、2.5 倍和 3 倍播放速度也将继续保留。

今年夏天，YouTube 还计划推出全新的电视观看体验，旨在提供更便捷的导航、播放质量调整以及更流畅的评论、频道信息和订阅功能。

除了新功能外，YouTube 还为 20 周年设计了一些有趣的彩蛋。例如，平台推出了一个特别的“Yoodle”（YouTube 版的 Google Doodle），用户点击该标志时，会听到 Rick Astley 的《Never Gonna Give You Up》的混音版，这首歌也是“十亿观看俱乐部”的成员之一。

此外，在 4 月 23 日当天，包括“我在动物园”和“Never Gonna Give You Up”生日视频在内的部分精选视频，其播放进度条（即“scrubber”）将显示特殊的生日主题动画。如果用户喜欢这些视频，点击“点赞”按钮时，会出现一个“20”字样的动画效果。对于桌面端用户，如果在观看页面输入“bday”，视频播放器的控制界面将恢复为旧版设计，带来怀旧体验。

YouTube 还推出了一款全新的 20 周年纪念标志。该标志的设计灵感来源于 2005 年联合创始人 Chad Hurley 在前往办公室途中获得的灵感，其设计受到了硅谷 CalTrain 通勤线路标志和电视指南设计的启发。

据 MoffettNathanson 分析师迈克尔·纳桑森（Michael Nathanson）称，YouTube 如今已成为好莱坞最大的媒体巨头之一，并且有望在未来进一步巩固其领先地位。纳桑森在最近的研究报告中将 YouTube 称为“新传媒之王”。2024 年全年，YouTube 以 542 亿美元的收入成为全球第二大媒体公司，仅次于迪士尼。纳桑森预计，2025 年 YouTube 将超越迪士尼（不包括迪士尼主题公园和产品部门的收入），成为全球最大的媒体公司，不仅在用户参与度上领先，收入也将位居榜首。如果 YouTube 作为一个独立业务进行估值，其价值可能在 4750 亿至 5500 亿美元之间，约占 Alphabet 当前估值的 30%。

根据尼尔森的统计，YouTube 目前是美国最大的电视内容来源（按观看时间计算），超越了迪士尼、派拉蒙全球、华纳兄弟探索频道和 NBC 环球等传统电视巨头，以及订阅流媒体领导者 Netflix。