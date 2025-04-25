广汽集团携旗下广汽昊铂、广汽传祺、广汽埃安、广汽领程等整车品牌参展了 2025 上海车展，首发四款新车，以AI赋能消费者全场景用车需求。同时，以安全为底色，基于在算力、数据、算法的深度布局，广汽集团积极拥抱AI变革新时代，带来广汽星灵AI全景图，聚焦“天、人、家、车”四大场景，构建立体出行新格局，让机器人成为生活的伙伴，让出行场景成为家庭生活的延伸，让汽车成为“智能移动之家”。

自主品牌方面，广汽埃安携手滴滴自动驾驶，共同推出了首款具备全球化适应能力的前装量产L4级高度自动驾驶车。该车型应用了广汽领先的全域安全技术，结合滴滴自动驾驶全新一代L4软硬件技术方案和多维度安全冗余体系，搭载了33个传感器，中央大脑算力高达2000TOPS，进一步提升自动驾驶安全、体验和效率，功能强大，有望成为第一台L4高度自动驾驶全球车型。该车型预计今年底量产下线，明年会逐步在广州和北京的部分区域进行示范运营。广汽传祺与华为乾崑、宁德时代深度联合创新开发传祺向往首款9系旗舰SUV——广汽传祺向往S9在本次车展首发亮相。广汽昊铂在本次车展上推出全新猎装概念车EARTH大地。

商用车领域，广汽领程发布了注入高性能、大智慧与全场景三重特点，面向全球用户打造的科技美学皮卡概念车——GAC PICKUP 01，它在实现强悍性能的同时，搭载适应全球市场的“双驾智能舱”，满足全球市场的需求。广汽本田展示新驾趣纯电SUV广汽本田P7以及全新纯电旗舰车型GT。广汽丰田全球首发了中国自研体制下的全新力作铂智7。作为丰田首款鸿蒙座舱D级轿车，铂智7凭借本土先进智能化技术的率先搭载，以及迎合本土消费需求的突破性商品定义，率先以智电旗舰的形式描绘出合资品牌在中国市场“向上突围”的可能性。