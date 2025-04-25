在推出一款颇具创意、以食人花为灵感的 Switch 2 摄像头外设后，Hori 又带来一款更注重实用性的全新配件。它高度不到 5 厘米，重量仅为 30 克，轻巧得足以连接在 Switch 2 顶部的 USB-C 接口上，在掌机模式下也不会令设备变得头重脚轻。

这款 Hori USB 摄像头目前已在亚马逊上架，售价约 28 美元，正式发售时间为 2025 年 6 月 5 日。

除了可以固定在 Switch 2 顶部外，这款兼容 GameChat 的摄像头还附带一个加重底座，便于像任天堂官方摄像头那样独立摆放在电视柜等位置。底座底部配有可折叠支架，如果电视边框够薄，也能将摄像头稳稳架在其上。

Hori 的新摄像头在便携性上优于任天堂原厂产品，但与食人花款一样，其最大分辨率仍为 640×480，明显不及任天堂摄像头的 1080p 水准。当摄像头安装在 Switch2 顶部，且距离较近时，画质可能仍能接近官方产品；但若远距拍摄，如放在电视旁边使用 GameChat，画质势必有所下降。

任天堂曾表示，Switch 2 支持兼容 USB-C 的摄像头，但部分摄像头可能无法完全兼容，因此在设置菜单中加入了硬件的测试工具。

在此之前，Hori 曾推出过一款“食人花”造型的摄像头，售价为 28 美元。