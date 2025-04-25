尽管面临争议，任天堂 Switch 2 仍有望以较低价格刷新主机销售纪录。彭博社报告预测，任天堂新掌机发售前两周销量有望超越索尼 PS4 与 PS5 同期表现，成为游戏史上规模最大的主机首发。但由于任天堂难以满足 Switch 2 预购需求，供应问题或将危及这一纪录。

日本市场的预购数据印证了 Switch 2 的强劲需求，根据此前消息，仅是日本任天堂官网的第一批 Switch 2 申购用户就达到了 220 万人，为此任天堂社长古川俊太郎还于 4 月 23 日发文道歉称该数字远远超过预期。

基于当前预购态势，彭博社记者 Takashi Mochizuki 在报告中预测，Switch 2 或将成为游戏史上规模最大的主机首发。

日本股市研究机构 Pelham Smithers 公司推测，日本市场需求约占全球三分之一，据此推算，在 6 月 5 日发售日前，任天堂将累计获得 660 万台的预购订单。

作为对比，索尼 PS5 与 PS4 首发两周销量分别为 250 万台和 210 万台。若任天堂能保障供货，Switch 2 将轻松超越这一成绩，但社长古川俊太郎坦言，公司在日本市场备货量存在不足。

彭博社记者 Takashi Mochizuki 还在 X 上补充称，若供应充足，分析师预测 Switch 2 首年销量有望超过 2000 万台，这个数字将超越初代 Switch 在 2017 年的 1510 万台首年销量纪录。