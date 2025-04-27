几个月来，澳大利亚一家知名广播电台悄然用 AI 生成的主持人主持节目，却几乎无人察觉。这档名为《Workdays with Thy》的节目每天提供四小时嘻哈、R&B 和流行音乐混播，节目中并未透露主持人 Thy 实为 AI 生成的“虚拟形象”。

《Workdays with Thy》在悉尼的 CADA 电台播出。电台母公司 ARN Media 证实，尽管 Thy 是 AI 生成的，但声音和形象均以公司财务部门一位真实员工为蓝本，声音由 AI 语音生成平台 ElevenLabs 制作。

无论是在 CADA 官网还是节目本身，都未标明主持人为 AI。节目介绍中写道：“由音乐专家精心策划，这些歌曲要么已登榜，要么即将爆红——第一时间通过 Thy 收听，走在潮流前沿，向朋友炫耀你的音乐品味。”

近年来，AI 生成内容未被公开的情况频频出现。今年 1 月，微软发布了一支 AI 制作的 Surface 广告，但直到最近才对外承认使用了 AI。

《Workdays with Thy》于 2024 年 11 月上线，根据收听数据，这档节目至少触达了 72000 人。澳大利亚配音演员协会副会长 Teresa Lim 在领英上抨击 ARN Media，批评其未明确告知听众主持人由 AI 生成。“澳大利亚听众理应获得诚实透明的信息，而不是在毫不知情的情况下，把信任寄托在虚拟人物身上。”

ARN 首席执行官 Ciaran Davis 表示：“我们正在努力辨别什么是真实的，什么不是。我们认识到了现有主持人的影响力。”