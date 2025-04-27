科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.04.21-2025.04.27）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

作为对标题的回答，这个答案其实并不难：因为“不赚钱”。当然，对foodpanda来说，在泰国，“不赚钱”的表现其实也不难发现。

正如我们在文中所了解的数据那样，一方面，自展开运营以来，Delivery Hero (Thailand) Ltd.从未实现盈利。而在19年至23年期间，公司亏损累计高达133.6亿泰铢（折合近29亿人民币）。

另一方面，不仅仅是上述并不乐观的营收状况——尽管这一数字也有着疫情提振和成本削减等做法的支撑（否则可能会更不乐观），在市场表现方面，据统计，在泰国，foodpanda的市占率仅为5%左右。而这远低于位列第一的Grab（46%），以及第二的本地品牌LINE MAN Wongnai（40%）。

值得一提的是，22年时，曾有消息指出，Delivery Hero计划出售其泰国业务（即foodpanda Thailand），LINE MAN Wongnai是其中的一位潜在买家。但现在看来，这笔作价1亿美元的交易最终并未能够达成。

再把目光转移到foodpanda母公司Delivery Hero层面。

也正如我们一再看到的那样，在23年再度传出foodpanda的出售计划时（包含泰国以及其他部分东南亚市场的foodpanda业务），当时有报道指出，连年的亏损使得Delivery Hero不得不去考虑在这些市场“烧钱”的必要性。同时，在东南亚市场，Delivery Hero的业务也几近陷入了停滞。于此，foodpanda的退出也包含了一些早已注定的必然。而从这一点出发，如果foodpanda后续还会有任何新的退出动作，在几乎被Grab、Gojek、ShopeeFood等平台主宰了的东南亚外卖市场，这种退出似乎也并不会多么让人意外。

并且这些也将像本次的一份报道中所指出的那样：“这标志着Delivery Hero在高回报市场整合资源、简化全球业务组合运营方面又迈出了新的一步。”

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

130万亿投资生变，韩国巨头取消了在印尼的EV电池项目：动点出海综合外媒报道获悉，由LG领导——包括LG新能源（LGES）、LG化学、LX国际（LG集团海外业务主体），以及其他几家合作伙伴在内的财团已于近日取消了针对印尼的电动汽车电池供应链项目投资。据报道，这项投资涉及的金额达11万亿韩元（或130万亿印尼盾以及近560亿人民币）。

LG新能源的一位相关人员的讲话称，之所以退出该项目，是因为市场状况和投资环境方面的因素。不过，该人士并未透露是哪些具体的因素变化导致了此次项目的取消。

调研：新加坡高管对AI更乐观：日前，Autodesk在调研中指出，当下，新加坡的组织机构正加大对AI的投入力度，但由于技能缺口的存在，AI发展仍面临诸多挑战。Autodesk在声明中表示，整体上来看，新加坡对AI的态度依然积极。同时，在不乐观的经济局面下，越来越多企业将AI视为提升竞争力的重要手段。

foodpanda将在不久后退出泰国市场：日前，Delivery Hero表示，将于5月23日起停止foodpanda在泰国平台的运营。据悉，后者在当地的食品及杂货配送业务也将随之一并退出。Delivery Hero在一份声明中指出，该举措契合了公司的地缘调整战略。相应的，此前，Delivery Hero已退出了丹麦、加纳、斯洛伐克、以及斯洛文尼亚市场。

MDEC与浙大合作，推动AI和数字创新经济：据悉，马来西亚数字经济发展局（MDEC）与浙江大学近期签署了一份意向书，将在数字化转型、人工智能生态、智慧城市方面展开合作。MDEC首席执行官Anuar Fariz Fadzil表示，此次合作将包括探索浙江大学蓬勃发展的人工智能生态系统，特别是促进政府、大学、私营部门之间的合作以及培养数字人才之间。

Google Pay在马来西亚推出电子钱包集成服务：谷歌于本周宣布，ShopeePay和TNG eWallet将与马来西亚的Google Pay服务进行整合。据悉，这是Google Pay在东南亚首次实现电子钱包整合。谷歌在一份声明中表示，这项新功能将使马来西亚的Android用户能够通过Chrome在移动网站上购物时使用其喜欢的电子钱包无缝结账。据透露，此次初步整合包括ShopeePay和TNG eWallet，并将在未来扩展以支持更多合作伙伴。

投融资

如何重新定义印尼农民的可能？Eratani获得620万美元融资：Eratani成立于2021年。按照官网信息，公司致力于为农民群体提供从农业生态上游（如融资和供应链管理）到下游流程（如农作物的分销和配送）等在内的全方位综合解决方案，“致力于确保每一位农民都能获得成长和发展所需的支持”。

体现到具体方面，据介绍，Eratani的生态中已覆盖了超3.4万名印尼农民群体（作为对比，在23年的报道中其合作农民为超2万名），与600个农业服务站和70家稻米加工单位建立了合作关系，并改善了1.3万多公顷水稻农场的种植情况以及生产了超11.2万吨大米及谷物。此外，Eratani也指出，24年期间，其合作农民的产量和收入平均提高了29%和25%。

工业场景还够“酷”么？Groundup.ai又获得了新融资：据介绍，Groundup.ai工业人工智能解决方案能够从设备健康声音检测、预测性维护、状态性维护、计算机视觉识别、载具安全监测等方面帮助企业降低非计划停机的出现概率，并同时提升工作场所的安全性。