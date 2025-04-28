彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》中透露，苹果正在研发新款 Apple Vision Pro 设备，预计将在 2025 年末或 2026 年初推出。

古尔曼提到了苹果 Vision Pro 的两款后续产品，其中一款是比当前型号更轻、更便宜的版本；另一款则是连接到 Mac 的有线型号，旨在通过 Mac 来处理所有计算任务。

古尔曼表示，更轻的版本很可能会率先推出，预计上市时间在 2025 年末至 2026 年上半年之间。不过，对于这款设备的定位仍存在一些不确定性，例如它是否会被视为 Apple Vision Pro 的替代品，还是仅仅是一款更便宜的非 Pro 版本。

关于更轻版本的 Apple Vision 的传闻已经流传了一段时间，此前有消息称，这款新版本可能会被命名为 Apple Vision 或 Apple Vision Air。为了使头显更轻便，便于用户长时间佩戴，苹果可能会将内部结构的材料从铝材更换为钛金属以增强强度，而外壳仍将使用铝材。此外，该设备可能会采用类似 iPhone 5 时代的黑色配色方案，以便与 Pro 版本在外观上形成更清晰的区分。