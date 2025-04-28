CD Projekt Red 表示，任天堂 Switch 2 的硬件性能使《赛博朋克 2077》在这台新主机上的表现超越了当年在 PS4 和 Xbox One 上的版本。

《赛博朋克 2077》曾因在上一代主机首发时运行不佳而饱受批评，扩展内容也仅推出了 PS5 和 Xbox Series 版。Game File 采访了 CD Projekt Red 工程师 Tim Green，以了解 Switch 2 版的表现究竟如何。

Green 表示，目前游戏在电视画质模式、电视性能模式以及掌机画质模式下的目标分辨率均为 1080p，在掌机性能模式下则为 720p。

Green 补充道，Switch 2 在底座模式下能提供更强动力，“不过在便携模式下，游戏依然通过深度学习超级采样（DLSS）技术提升画面表现。”

至于 Switch 2 版《赛博朋克 2077》与 2020 年发售的 Xbox One / PS4 版相比有何不同，Green 表示：“我们在不断打磨《赛博朋克 2077》的过程中投入了大量心血。在为任天堂 Switch 2 打造终极版时，能够基于已有的坚实基础继续完善。开发当然也遇到了一些挑战，就像所有项目一样，但我们在取舍时始终谨慎，确保不背离游戏原本的愿景。”

他表示，“内存容量不再成为限制，数据存储速度的提升也让早期的流式读取问题得到解决。这样一来，我们能将更多精力集中在其他方面的打磨上，对最终成果感到非常满意。”

报道称，Green 所指的问题包括早期 PS4 和 Xbox One 版中常见的贴图加载缓慢等。

据此前消息，英伟达本月初已正式确认 Switch 2 支持 DLSS 图像提升技术。CDPR 随后亦证实，该作成为首款官方确认支持 DLSS 的 Switch 2 游戏。