From Software 和万代南梦宫正在庆祝其最受欢迎的游戏迎来新的里程碑。官方 X 账号宣布，由知名游戏制作人宫崎英高执导的 2022 年大热作品《艾尔登法环》（Elden Ring）的出货量已达 3000 万套。

这一里程碑使《艾尔登法环》超越了《超级马力欧 奥德赛》《怪物猎人 世界》和《打鸭子》（Duck Hunt）等备受玩家喜爱的游戏。此外，本作也跻身于《无主之地 2》《赛博朋克 2077》《塞尔达传说 旷野之息》等其他标志性游戏之列。《艾尔登法环》成为万代南梦宫史上第二畅销游戏，仅次于由万代南梦宫与樱井政博的 Sora Ltd. 共同开发的《任天堂明星大乱斗特别版》。

《艾尔登法环》于 2022 年 2 月 25 日登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S、PlayStation 4、Xbox One 和 PC。一经发售，其立即赢得了评论界和粉丝的一致好评，本作随后横扫了大多数年度游戏奖项，包括 The Game Awards 2022。

《艾尔登法环》将于 2025 年登陆 Switch 2，而《艾尔登法环 黑夜君临》将于 5 月 30 日登陆 PS5、Xbox Series X|S、PS4、Xbox One 和 PC。