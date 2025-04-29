领克汽车旗下全新旗舰大六座SUV车型——领克900正式上市。新车共推出四款配置，官方指导售价区间为30.99万元-41.69万元，当前下定可享受上市限时价28.99万元-39.69万元。领克900是基于大型电混车专属架构SPA Evo架构打造的首款车型，致力于在安全、空间、性能和智能方面为用户打造更为优质的体验。

新车配备双色双辐式多功能方向盘、12.66英寸高清液晶仪表屏搭配30英寸6K一体式天际屏，内置LYNK Flyme Auto智能座舱系统，配备双高通骁龙8295智能座舱芯片，拥有60 TOPS的AI算力，可以提供更强的处理能力和更优质的无界互联体验。同时，新车的智能座舱还支持Hicar、Carlink等手车互联方式，拥有全时智能语音助手Lynkie昤晞，融合DeepSeek情感化交互大模型，具备深度交互能力。

内饰方面，领克900车内大面积运用Nappa真皮、仿麂皮等材料，搭配臻奢光织面料、星钻智控旋钮等设计，营造出不错的质感。新车配备95英寸超画幅AR- HUD，后排还提供有一块30英寸6K悬浮式娱乐屏，前后双屏支持4分区独立操控，能够实现跨屏内容流转、分屏互不干扰，支持全车八屏互动，科技氛围拉满。