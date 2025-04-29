总部位于新加坡的网络安全初创公司SquareX表示，已于近日获得了一笔2000万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由SYN Ventures领投，现有投资者Peak XV Partners参投。

根据官网信息介绍，SquareX是一家在浏览器端帮助企业员工原理网络威胁的网络安全公司，主要通过其浏览器检测与响应（BDR）解决方案（主要产品为浏览器插件）解决包括恶意网站、网络钓鱼、身份攻击等来自浏览器端的原生网络威胁。

作为背景，SquareX在声明中指出，现阶段，浏览器已成为网络攻击的主要阵地，而这为企业安全带来了巨大隐患。相应的，通常，传统安全工具往往缺乏对浏览器威胁的可视性，而专有的企业浏览器则可能阻碍用户的工作效率和采用率。作为业界首个BDR解决方案（SquareX自称），其扩展插件可以将任何支持的浏览器转换为企业级的安全浏览器而无需进行繁琐的更改操作。

再相应的，就东南亚地区而言，根据IDC此前发布的一份数据指出，2021 年期间，该地区组织在网络安全（包含服务、软件和设备）方面的支出达到了32亿美元。并且到2026年，该数字预计将以 13.6%的五年复合年增长率继续增长。届时，将达到61亿美元规模。