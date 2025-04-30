据彭博社报道，EA（Electronic Arts）正计划裁员数百人，并叫停由旗下 Respawn Entertainment 开发的一款《泰坦陨落》系列新作。

报道称，此次裁员涉及 300 到 400 个职位，其中约 100 人为 Respawn 员工。

EA 发言人贾斯廷·希格斯表示：“为了聚焦长期战略目标，我们对组织架构进行了部分调整，旨在更高效地配置团队与资源，以推动未来增长。”

据悉，被取消的项目代号 R7，是一款设定于《泰坦陨落》宇宙的提取式射击游戏，尚处于早期开发阶段，距离发布还有很长时间。

Respawn 在社交平台上发文表示，公司“决定放弃两个仍处孵化阶段的项目，并针对部分团队做出调整”。知情人士称，文中所指的另一个项目已在年初被取消。

Respawn 因开发《Apex 英雄》和《星球大战绝地》系列而广受关注。公司表示，将继续推进下一款《绝地》新作，并为《Apex 英雄》带来新赛季内容和全面更新。

此外，EA 今年早些时候因《EA Sports FC 25》销售未达预期，调低了全年预订收入目标。《龙腾世纪：影障守护者》发布后，EA 也对 BioWare 进行了裁员处理，该作销量仅达到预期的一半。