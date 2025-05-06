任天堂披露部分 Switch 2 游戏将定价 80 美元后引发玩家不满，但前索尼互动娱乐全球工作室总裁吉田修平认为游戏涨价无法避免，不过发行商仍有多种方式提供低成本方案。

目前电子游戏行业正面临严峻的经济形势，关税与通货膨胀可能使游戏价格进一步上涨。吉田修平对游戏成本上升并不意外，但他在接受 PlayStation Inside 采访时，也提出了几种对低预算玩家有益的低成本方案。

吉田修平曾于 2008 至 2019 年担任索尼互动娱乐全球工作室总裁，后转任 PlayStation 独立游戏部门负责人直至 2025 年退休。2020 年索尼将第一方 PS5 游戏定价从 60 美元上调至 70 美元时，他仍在索尼任职。

谈及 Switch 2 游戏定价问题，吉田修平着重强调开发成本的影响：随着玩家对画面真实性和玩法深度要求提升，工作室规模扩大导致支出攀升，最终成本必然转嫁给消费者。

为控制价格，吉田修平认为小型团队可开发更具沉浸感的游戏，并以预算适中却实现了一流配音与配乐的《光与影：33 号远征队》为例。此外，发行商通过重制与复刻经典游戏分摊成本也是常见策略，例如《上古卷轴 4：湮灭重制版》虽提升了画质，但成本低于开发全新作品。

微软此前在全球范围内上调了 Xbox 主机、第一方游戏和配件的价格。不过吉田修平认为订阅制服务仍是维持游戏普及性的有效途径。例如 Xbox Game Pass 能让玩家以较实惠的价格首发体验 3A 大作。