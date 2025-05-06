彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）日前表示，尽管备受期待的个性化版 Siri 功能延期，但 Apple Intelligence 仍将通过 iOS 18.6 和 iOS 19 版本实现两项重要演进。

他认为，iOS 18.6 预计将在中国大陆启用部分 Apple Intelligence 功能，将由阿里云和百度提供技术支持。

其次，iOS 19 将引入全新的 AI 功能，具体细节尚未公布。Google CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在法庭作证时曾表示“iOS 19 可能集成 Gemini 服务”。

苹果此前已通过 iOS 18.2 实现 ChatGPT 系统级整合，用户授权后 Siri 可直接调用 ChatGPT 响应查询，写作工具也支持调用其文本与图像生成功能。若 Gemini 最终通过苹果审核，将成为继 ChatGPT 之后第二项可选 AI 服务。

根据开发进度，iOS 18.6 测试版计划本月下旬启动。iOS 19 则将于 6 月 10 日开幕的 WWDC 全球开发者大会正式公布，预计将在结束后立即向开发者推送首个测试版，而正式版预计会在 9 月面向公众发布。