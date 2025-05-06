《半衰期 3》不仅正在开发中，而且已经可以“完整游玩”。

这一消息来自 Valve 内部人士泰勒·麦克维克尔（Tyler McVicker），他推测《半衰期 3》最早可能在今夏（第三季度）宣布，并有望在 2025 年底之前，大概率是冬季（第四季度）发售。

此前已经有相当有力的证据表明，Valve 正在开发一个名为“HLX”的重大新《半衰期》项目。现在，麦克维克尔在一次直播问答中透露了许多关键信息，他再次强调：“这款游戏不是 VR 游戏，《半衰期 3》并非 VR 作品。”他还提到：“HLX 正在被广泛且频繁地进行测试，以至于有些参与者可能会泄露信息。我个人有个原则，尽可能避免接触任何与剧情相关的问题或信息，但一些值得信赖的人主动向我透露，而且我知道我的一些同行也得到了相关信息，所以关于剧情的信息是存在的。”

麦克维克尔还暗示，他“确实认为《传送门》中的角色 Chell 可能会出现在《半衰期 3》中”，并强调：“埃里克·沃尔波（Erik Wolpaw）非常渴望开发《传送门 3》。”麦克维克尔还表示，《传送门 3》可能是 Valve 接下来开发的下一个单人游戏项目，但这可能取决于谁会在《半衰期 3》开发完成后退休。

麦克维克尔补充道：“这是（HLX）迄今为止进展最远的一次，游戏已经可以完整游玩，其他《半衰期 3》项目从未达到过这个阶段。目前他们正在进行优化和打磨，可能已经锁定了游戏内容，如果还没有锁定内容，那么至少游戏机制已经确定。”

他还谈到了游戏的程序生成系统，称这一系统被公众“误解”了。他解释说：“Valve 的处理方式类似于将《求生之路 2》中的 AI 导演系统进行大幅升级，使其更加强大。它不会改变游戏的几何结构，而是改变实体的放置位置，比如门、物理道具、敌人、物品以及任何非玩家角色（NPC）。”他还反驳了关于游戏剧情会通过程序生成的说法。

据悉，《半衰期 3》曾在 2013 年至 2014 年间开发过，但由于是基于尚未完成的 Source 2 引擎开发，最终被取消。