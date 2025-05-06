任天堂近期对游戏配件制造商 Genki 提起商标侵权诉讼，Genki 被指控侵犯了任天堂 Switch 2 的商标权。

这一事件的起源可以追溯到 2025 年 1 月的消费电子展（CES），Genki 在任天堂正式发布 Switch 2 的预告之前，声称已经拥有了该主机的“精确复制品”。尽管一些配件制造商可能会提前获取原型机或相关尺寸数据以生产配件，但任天堂表示从未向 Genki 提供过此类信息。Genki 在 CES 2025 期间私下展示了该复制品，任天堂法务团队随后迅速介入，导致 Genki 在展会结束前一天关闭了展位。

随后，任天堂美国公司向加利福尼亚州的美国地区法院对 Genki 提起诉讼。对此，Genki 在 X 上发表了公开回应，承认了被起诉的消息，并表示“我们正在严肃对待此事，并与法律顾问合作，做出深思熟虑的回应。”Genki 还强调，作为一家独立公司，他们专注于开发创新的游戏配件，并为自己的工作感到自豪。不过，Genki 也指出，由于案件仍在进行中，他们无法详细评论，并且目前正在积极准备参加 PAX East 展会。

任天堂要求 Genki 停止对其 Switch 和 Switch 2 配件的推广、销售和广告，这可能会对 Genki 的整体业务造成重大打击。多年来，任天堂对知识产权的保护一直非常严格，此次诉讼再次表明了其对侵权行为的零容忍态度。