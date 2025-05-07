特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在 X 上暗示，特斯拉即将修复其 FSD 辅助驾驶系统驾驶员监测方面的一个令人困扰的问题。

目前特斯拉 FSD 系统最新版本依然需要“监督”，虽然允许驾驶员在不实际握住方向盘的情况下使用车辆，但车辆内部的摄像头会监控驾驶员的眼睛，确保其注意力集中在道路上，避免滥用 FSD 的功能。如果车辆检测到驾驶员多次将视线从道路上移开，FSD 将被禁用。

在某些情况下，该系统对驾驶员的视线监控可能过于严格。例如，在特斯拉车内，调整座舱温度、侧后视镜位置甚至速度偏移等操作，都需要驾驶员短暂地将视线从道路上移开，通常不超过十秒。如果在 FSD 模式下进行这些操作，车辆会提醒驾驶员重新注视道路，即使车辆行驶速度较低且调整时间很短。

有网友在 X 上发帖吐槽称最讨厌 FSD 的驾驶员监控功能，甚至不能看一眼显示屏去添加一个导航停靠点，不然就会被系统警告。不得不停止使用 FSD，然后在手动驾驶的同时打字输入，显然这样要危险得多。该网友称，“我们正处在一个非常奇怪的时期，特斯拉必须对安全格外谨慎，但我们都知道，如今这种提醒太过了，因为其软件已经非常出色。在某些情况下，过于激进的提醒反而会让我们处于更危险的境地。”

对此马斯克回复称，“你说得对”，暗示可能会对这一功能进行调整，但其并没有说明具体将如何改变。

如果特斯拉真的改进 FSD 的驾驶员监控功能，相信会受到许多驾驶员的欢迎，因为此前也有车主抱怨，驾驶监控系统会在他们吃东西等正常行为时发出警告。