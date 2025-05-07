动点出海获悉，总部位于新加坡的生物科技公司Nuevocor日前宣布，已经获得了一笔4500万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资由Kurma Partners和Angelini Ventures联合领投，现有投资者EDBI、ClavystBio、Boehringer Ingelheim Venture Fund，以及Highlight Capital、SEEDS Capital参投。

根据声明，这笔资金将会用于推动Nuevocor旗下的NVC-001基因治疗药物在LMNA扩张型心肌病患者中开展相关临床试验，据介绍，其临床试验地点会分布在美国和欧洲。

Nuevocor是一家处于IND阶段的医药及医疗研发企业，致力于开发由异常机械生物学驱动的遗传性心肌病新型疗法，其主要研发项目为NVC-001（一种用于治疗LMNA扩张型心肌病的基因药物）。

作为公司发展背景，Nuevocor在声明中表示，根据预测，LMNA扩张型心肌病在美国和欧洲影响着超10万名患者。基于公司专有的PrOSIA力学生物学平台（其NVC-001以及其他在研产品的来源），Nuevocor能够精准定位多种心肌病的功能性根本病因。

据悉，目前，在新加坡总部外，Nuevocor也在美国设有办事处，并正向欧洲扩展业务。