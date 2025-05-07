对于腾势来说，打造N9 进入大型车细分市场，是一个极具勇气的做法。这个勇气需要有足够的产品力底气才能支撑，那么这么大块头的车型，如何确保到位的驾驶体验，也是个挑战。

从N9 的三维尺寸来看，作为9 字辈，比起问界的M9 、理想L9、宝马X7 这样的同类产品，都一点不逊色，轴距 3125mm 是最大的，所以其车内空间也比较大。但这样的体型就带来一个问题，就是如何确保驾驶体验以及操控，如何在复杂的城市道路，尤其是一些城镇道路实现较为轻松的驾驶负担。这就需要结合现在的技术，融合辅助驾驶功能，给这个大块头以一定的智慧。

坐进驾驶舱，调整完座椅之后，驾驶员会看到左侧的一个摄像头，这个是用来观察驾驶员的精神和驾驶状态的，比如驾驶人的注意力分心会发出提示。方向盘比较厚实，功能键分布在左右两侧。13.2 英寸仪表盘，17.3 寸中控屏幕可以提供大部分的信息，前方可以有一个 50 英寸的AR-HUD，这样可以确保驾驶者的视线集中在前方。

我们测试了一段城镇道路，道路情况比较复杂，有二轮电动车、施工路面、小工业园区还有一些大货车。

17.3 寸中控屏幕在用语音告知目的地之后，就会打开一个3D 效果的地图，左上角会有一个路口的小预览提示，在你方向盘位置前方，可以通过 13.2 英寸屏幕查看雷达探测到的周围车流情况。AR-HUD 有的人习惯在封闭道路使用，比如高速出入口，以免错过，短距离道路则可以根据需要打开。

硬件的配置方面，腾势N9 拥有一颗高精度激光雷达、五个毫米波雷达覆盖前后左右各个方向、十二颗摄像头以及十二颗超声波雷达。这套天神之眼B-高阶智驾激光版DiPilot 300搭配了英伟达的Orin X智驾芯片，能应付大部分的驾驶路况。

用户可以根据需要在不同的智能辅助驾驶模式之间切换，驾驶路线的提示窗口依然可以悬浮显示，帮助你跟踪路况位置。

当检测到前方有障碍物，或者前方车辆临时停靠，腾势N9 会进行绕行的操控。一般体型大的车辆，比较容易剐蹭，而N9 在辅助驾驶过程中，能够识别并在左右两侧预留足够的距离居中通过，这点让人放心。

如果遇到三轮车，或者其它非机动车辆在道路中出现，这时候虽然道路限速是 40 公里/小时，系统会控制在 20 公里/小时，进行一定范围的减速避让。

当然，手不要完全放开方向盘，需要保持观察，随时进行方向盘的接触。

有自行车骑行人员路过的时候，也能预判到安全距离，并在速度控制在 30 公里/小时，因为系统同时还检测到了前方的红绿灯，这个时候稳速通过即可。

在红绿灯等待区域，对于人行道，行人，后方的卡车的侦测比较到位，停靠的位置也比较合理。虽然是自动辅助驾驶，在刹车过程中整个车身也没有点头情况，这么大型的车还算舒适。

右拐的时候，比较顺滑，车身的倾斜也控制的很稳，没有明显的摆动。侧边遇到一些施工路面，能够选择较为合适的车道通过。

在等待过程中，扭头看了下侧边情况，系统检测到了行驶过程中司机视线离开道路主体，发出了提示，显然 A 柱内侧的摄像头起到了监督作用，能提升安全。

需要注意的是，打开驾驶位的时候，腾势N9 可以自动探测障碍物并停止开门，有效预防开门杀，此外还有车门开启预警功能。

这时候我们坐到后排位置，来感受下整个车身在拐弯，刹车过程中的动态。对于一些道路的颠簸和起伏，中间的位置感受比较轻微，晕车感也基本没有。

第三排乘客感知一些落差路面，弹跳感也比较弱，这应该得益于空气悬架和云辇A系统的采用。难能可贵的是，第三排还配置了天窗视野，还有独立的小三角窗，空间真的是很大，出入比较自如。

我们还试了腾势N9 的原地掉头。靠着后轮双电机独立转向，这车能像螃蟹一样横着走，甚至在狭窄的胡同里玩“圆规掉头”，不过这样子比较耗费轮胎，正常行驶的话尽量少用，除非出现极端情况。

而代客泊车也算是辅助驾驶能力的一个体现，对于N9 这么大型的车，人工停车的话确实麻烦。尤其是在标准车位下，如果在车上停车，下车就会碰到空间狭窄的情况。

N9 则可以让全员下车，甚至你无需关闭车门，系统会自动全部关上车门。然后根据指定的位置，主动接管方向盘，控制车速，精准地将车倒入或驶入车位，这对于驾驶者来说是个减轻负担的功能。

整体来说，腾势N9 综合素质比较到位，智能辅助驾驶功能也符合预期，给了一个大型车一个好开的实际驾驶体验，这是难能可贵的。兼顾了商务乘坐，还能有SUV 的驾驶视觉，同时还能满足家庭需求的空间。所以，其市场的良好表现，也算是对其产品力的一个肯定。