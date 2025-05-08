据 9to5Mac 报道，苹果向美国北加州地方法院提出紧急动议，请求暂停执行新的 App Store 规则。

美国联邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 于 5 月 1 日裁定，苹果公司违反了 2021 年法院命令，未能开放 App Store 外部支付选项。

法官认为，苹果不仅未能遵守命令，反而设计新的反竞争壁垒，意图维持其已被认定为反竞争的收入流。尽管苹果允许开发者引导用户通过网页完成应用内购买交易，但仍强收 27% 的佣金。

苹果于 5 月 2 日更新美国地区的 App Store 规则，不再限制开发者添加按钮、外部链接或其他行动号召（calls to action），意味着开发者可以绕过 30% 抽佣。

裁决生效后，Kindle、Patreon 和 Spotify 等知名应用迅速调整策略，在美国市场内启用外部支付链接，为用户提供更多选择。

苹果于 5 月 6 日提起上诉，试图撤回此前被强制要求允许开发者在应用内添加外部支付链接的规定。

而在本周三提起的紧急动议中，苹果强烈要求暂停执行 App Store 新规。苹果明确表示，虽然会暂时遵守法院的禁令，但已在本周早些时候提出上诉。若法院批准暂停执行，苹果将得以维持现有 App Store 政策，直到上诉结果最终确定。

Epic Games 则批评苹果的动议是“阻挠竞争、榨取高额费用的最后挣扎”。